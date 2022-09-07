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中國
2022-09-07 18:47:39

四川瀘定地震增至74死259傷26失蹤 蘋果CEO宣布捐款賑災

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救援人員攀過阻斷道路的石堆，進入災區共和村救人。(新華社) 救援人員將傷者送出災區。(新華社) 救援人員將傷者送出災區。(新華社) 救援人員徒步進入災區。(新華社) 救援人員在災區內搜救。(新華社)

四川甘孜州瀘定縣6.8級地震，增至74死259傷26失蹤，其中雅安市34死、89傷、12失蹤，甘孜州40死、170傷、14失蹤。蘋果CEO庫克(Tim Cook)今日在微博表示，「我們心繫所有受地震影響的四川民眾和社區。Apple將捐款支持救援和重建工作」。阿里巴巴、騰訊、小米、拼多多、五糧液、吉利汽車等企業則宣布向災區緊急捐款，協助賑災，金額介乎人民幣100萬至2,000萬元不等。

蘋果CEO庫克表示將對四川地震捐款。

蘋果CEO庫克表示將對四川地震捐款。

遇難者家屬：沒見到母親最後一眼，我不甘心

內地傳媒引述雅安石棉縣王崗坪鄉田灣一名姓張的外嫁女指，地震後一度與老家家人失去聯絡，當日下午2時許才收到老家鄉親以衛星電話致電，告知其母親和三姨已遇難，爺爺昏迷不醒，繼父用雙手挖出被落石砸中的母親和三姨後，傷心得神智不清，自己心急如焚想回去老家又道路不通，只剩下徒步翻山越嶺一途，「現在我最親的(長輩)就剩爺爺一個，媽媽走了我這輩子都不可能再見到她，最後一眼都沒見到，我不甘心」。

第一個「地震寶寶」出生 母子平安

震後第一個「地震寶寶」則在周一晚誕生，母子平安。內媒報道，母親來自瀘定縣燕子溝鎮大坪村，懷孕38+2周，臨近預產期，在地震中受到驚嚇，並遭塌下的牆身砸傷，救援人員判斷可能「胎膜早破、先兆臨產」，將其急緊送院。報道指，經兩間醫院接力治理後，這位母親平安誕下麟兒，在場醫護人員都忍不住流淚。

震後第一個地震寶寶在甘孜州人民醫院誕生。(互聯網) 震後第一個地震寶寶在甘孜州人民醫院誕生，母子平安。(互聯網)

海螺溝景區被困二百多人獲救

另外，瀘定縣磨西鎮通往海螺溝景區的唯一道路仍在清理中，景區內有二百多名遊客及工作人員被困，全部已於今日下午由3架直升機分批送落山，再由旅遊巴轉送至磨西鎮臨時安置點。

該條道路位於一處懸崖峭壁，塌方最嚴重路段長約2.5公里，截至今早已清理出2公里。由於現場十分陡峭，稍有不慎就可能跌落15米深的山溝，所以只能有2部挖泥機同場清理塌下來的泥石，惟一側斜坡仍不停有泥石跌落，清理工作困難重重。

磨西鎮通往海螺溝景區的唯一道路仍在打通中。(互聯網) 磨西鎮通往海螺溝景區的唯一道路仍在打通中。(互聯網) 2部挖泥機全力清理磨西鎮通往海螺溝景區的唯一道路。(互聯網)
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