四川瀘定6.8級地震 最少30死 重慶西安震感強烈

臥龍大熊貓飛奔戶外避難

網上流傳家居監控片段、網民拍攝短片及照片顯示，地震發生時，四川多地都強烈搖晃，吊燈不斷搖擺，趟門左右輕微滑動，雜物跌落一地，魚缸水連魚濺落地面。當時還不少民眾正在打邊爐，紅紅的湯底隨著震動不斷濺出鍋外。海螺溝冰川森林公園旁的磨西鎮有旅館嚴重受損、傾斜，還有地舖塌簷篷，疑似壓毀一排地攤。有山頭不斷落石，沙塵滾滾；多條馬路遭塌下來的巨石阻斷。中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地的大熊貓媽媽感受到地震後，也馬上與兩隻幼崽一起從室內飛奔出露天場地。

除了四川，周邊省市亦有強烈震感。陝西西安未央區有民眾表示，家住32樓，地震時一度站不穩，「後來坐下了都覺得有些頭暈」。重慶有居於酒店13樓的住客稱，地震持續約半分鐘，「挺晃的，嚇得直接奔衛生間去了，想著那裡是生命三角區，還有水」。雲南曲靖亦有民眾表示收到地震預警，但最終「還好沒有太大感覺」。