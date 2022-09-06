四川瀘定6.8級地震 最少30死 重慶西安震感強烈

四川甘孜州瀘定縣昨午12時52分發生黎克特制6.8級地震，震源深度16公里，震央位於海螺溝冰川森林公園，周邊多個鄉鎮都有建築物損毀、山泥傾瀉、大石斷路等，部分地方水、電、交通及通信中斷，最少30人死亡，30多人受傷。成都、重慶、陝西西安等地亦感受到強烈震動。
地震發生前數十秒，四川多地甚至重慶、西安等地民眾都收到提前數十至百多秒的地震預警，不少人連口罩都無戴、鞋都未穿好，就跑落樓下空曠地方暫避。
臥龍大熊貓飛奔戶外避難
網上流傳家居監控片段、網民拍攝短片及照片顯示，地震發生時，四川多地都強烈搖晃，吊燈不斷搖擺，趟門左右輕微滑動，雜物跌落一地，魚缸水連魚濺落地面。當時還不少民眾正在打邊爐，紅紅的湯底隨著震動不斷濺出鍋外。海螺溝冰川森林公園旁的磨西鎮有旅館嚴重受損、傾斜，還有地舖塌簷篷，疑似壓毀一排地攤。有山頭不斷落石，沙塵滾滾；多條馬路遭塌下來的巨石阻斷。中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地的大熊貓媽媽感受到地震後，也馬上與兩隻幼崽一起從室內飛奔出露天場地。
除了四川，周邊省市亦有強烈震感。陝西西安未央區有民眾表示，家住32樓，地震時一度站不穩，「後來坐下了都覺得有些頭暈」。重慶有居於酒店13樓的住客稱，地震持續約半分鐘，「挺晃的，嚇得直接奔衛生間去了，想著那裡是生命三角區，還有水」。雲南曲靖亦有民眾表示收到地震預警，但最終「還好沒有太大感覺」。
地震發生後，截至下午3時共發生3次3級以上餘震，最高4.2級，震央位於鄰近的雅安市石棉縣。地震專家認為，未來一段時間，瀘定與石棉一帶仍會有餘震，但發生更大地震的機會不大。
國家主席習近平對今次地震作出重要指示，要求將搶救生命作為首要任務，全力救援受災民眾，最大限度減少傷亡。過千名救援人員，包括消防及武警等，在災區磨西鎮及鄰近的雅安市石棉縣等地持續搜救被困人士。應急部門則緊急調配大量帳篷、被鋪及摺床等物資送到災區安頓災民，並撥出5,000萬元人民幣予四川救災。