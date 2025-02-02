四川火鍋店過年營業3天　淨賺53萬全給員工

火鍋店店長黃厚明透露，今年分店數量已從去年的7家增加到8家，加上「今年比去年多了一天，分的（錢）也更多一些，今年最多的是一名店長拿了17,900元人民幣，普通員工平均也有3,600元人民幣。

綜合《封面新聞》、《大皖新聞》等內地媒體報道，該連鎖火鍋店已連續4年在春節上演「寵員工大戲」，去年除夕和初一，36.5萬元人民幣營收全部分給200多名員工；今年蛇年春節更給力，除夕到初二3天，營業額107.35萬元人民幣，扣除成本，53.2萬元人民幣的盈利直接「打包」分給員工。

已分紅超過150萬元人民幣

黃厚明進一步說明，連續4年下來，已經分紅超過150萬元人民幣，「一方面是春節期間，大家沒有和家人團聚，一起在店裡為客人提供好的服務，讓客人過一個愉快年，很辛苦，一方面也希望用這樣的舉動來告訴員工，要帶領大家一起富起來」。

相關新聞引發網友紛紛留言回應，「不光激勵了員工，看我的我都想加入了」、「善待員工，企業更有溫度」、「看到了一家把人當人看的公司」、「相當於一天加班費1200，不錯」、「這幹活才有勁道啊」。

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