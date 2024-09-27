四川火鍋店「循環再用」食剩湯底　黑心生意三年賺483萬

警方在當年10月展開收網行動，現場逮捕主犯10人，涉案人員33人，搗毀生產加工據點2處，現場查獲「地溝油」成品火鍋底料600多盒合共750多公斤、半成品1,750多公斤，作案工具36件，涉案車輛2輛，凍結銀行資金200多萬元人民幣（約222萬港元）。

根據西昌市公安局介紹，警方在2022年發現，西昌某間老火鍋店竟把餐廚垃圾加工成火鍋湯底，並再次提供給顧客。對此，西昌公安成立「9·21生產銷售有毒有害食品案」專案組進行偵查。

四川一家黑心火鍋店，為了節省經營成本，竟然回收顧客食用後的湯底廚餘，提煉出「地溝油」，再製作成火鍋湯底進行販售，3年多來牟利高達483萬元人民幣（約536萬港元）。

判監一年6個月至13年不等

報道指，疑犯為節省經營成本，謀取最大利益，商定將火鍋店經營過程中的餐廚垃圾回收後進行過濾，蒸煮、水洗、回煉後冷卻封裝，再次作為火鍋湯底進行銷售，從中謀取非法利益。2019年1月至案發時，其鍋底銷售金額達人民幣483萬元人民幣。

涼山州中級人民法院在7月做出終審判決。余某、廖某等十人犯生產、銷售有毒、有害食品罪，判處有期徒刑一年6個月至13年不等，並處罰金5萬至250萬元人民幣（約5.55萬至277萬港元）不等；同時，由該店余某、廖某等5名股東按照所持股份比例，共計支付懲罰性賠償金1,451萬4,495元人民幣（約1,610萬至4,946萬港元）。

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