四川熊貓「科念」被曝吃遊客掉下口罩　惹來基地沒餵糧疑雲　網民：懇請國家好好督促

四川成都大熊貓保育基地再現是非，一隻一歲大的熊貓「科念」，前天（22日）被被得吃遊客掉下的口罩，惹來基地沒餵糧疑雲。對此，有網民表示「懇請國家好好督促」。

「科念」吃遊客掉下口罩

有內地網友在網上發文及貼出影片，稱自己在成都的大熊貓研究基地，看到有熊貓小孩在吃遊客掉落在地上的口罩，後來一隻成年熊貓走過去，將熊貓小孩帶離開。

有熟悉大熊貓的網友認出，這隻熊貓小孩為「科念」。「科念」為四川「奧林匹亞」的第一個孩子，出生於2022年6月22日。

對此，成都大熊貓研究基地的工作人員就影片作回應，表示飼養員已對那邊應該作出處理，亦有按時給大熊貓餵食，而問題會向相關部門反映。