四川熊貓「科念」被曝吃遊客掉下口罩　惹來基地沒餵糧疑雲　網民：懇請國家好好督促

四川成都大熊貓保育基地再現是非，一隻一歲大的熊貓「科念」，前天（22日）被被得吃遊客掉下的口罩，惹來基地沒餵糧疑雲。對此，有網民表示「懇請國家好好督促」。
「科念」吃遊客掉下口罩
有內地網友在網上發文及貼出影片，稱自己在成都的大熊貓研究基地，看到有熊貓小孩在吃遊客掉落在地上的口罩，後來一隻成年熊貓走過去，將熊貓小孩帶離開。
有熟悉大熊貓的網友認出，這隻熊貓小孩為「科念」。「科念」為四川「奧林匹亞」的第一個孩子，出生於2022年6月22日。
對此，成都大熊貓研究基地的工作人員就影片作回應，表示飼養員已對那邊應該作出處理，亦有按時給大熊貓餵食，而問題會向相關部門反映。
網民對回應不賣帳
多名網民對回應感到憤怒，認為研究基地的人員沒盡好本份，更有人認為國家應該好好督促基地營運，「我終於知道有些小崽生病的原因了，口罩這種東西，細菌最多的玩意讓熊貓幼崽啃，狗基地也不作為，還好奧林匹亞把念念扯走了」、「基地可真棒，破國寶水的找不到，石頭砸國寶的找不到，朝國寶亂扔口罩的也找不到」、「無語死了，如果有人想要害大熊貓分分鐘就可以接近，就不能出個有效的預防措施麼」、「懇請國家督促，該監督監督這所謂的熊貓基地了」。
亦有網民指出，遊客嚴重影響熊貓，「基地真的該好好整頓了！這種事已經出現很多次了！」、「熊貓基地確實應該注意一下，上周去我感覺遊客嚴重影響到了熊貓們」、「這會讓熊貓生病的」、「基地加裝玻璃圍牆很難嗎？對擅自丟垃圾和投餵的遊客高額罰款並加入黑名單很難嗎？」、「能不能做點對熊貓們有保障的事？」。