四川版「鐵達尼號」11年未完工 投資人否認爛尾(有片)

四川復刻版「鐵達尼號」2014年5月開建至今仍未完工。有網民近日發布航拍影片，指這座藏身於四川大英縣江邊船塢內的巨輪只具雛形，鏽跡斑斑，疑似爛尾，投資方七星能源董事長蘇紹俊否認爛尾，堅稱「項目一定會重啟」。 斥資10億打造鏽跡斑斑 2014年，七星能源投資集團在香港舉行記者會，宣布計劃投資10億元人民幣，1:1復刻建造1912年沉沒於北大西洋的英國郵輪鐵達尼號。船體長270米，寬28米，內設原版所有功能包括宴會廳、演出劇場、豪華一等艙、觀景台、泳池等。唯一不同之處是沒有動力，它更像是集遊覽、居住、娛樂、文化、歷史等為一體的綜合旅遊項目，內裝方面會有一些與時俱進的設施。

官方此前回應稱項目暫時停建 不過項目自2014年5月開工後，完工和交付日期卻一拖再拖。大英縣政府官網曾發文稱，復刻版「鐵達尼號」主船體共10層，但預計完工時間推遲至2021年底。不過這次依然未能按照預計時間交付。這艘半成品也成為不少當地居民和網民的熱議話題，不時前往「探險」。2024年，有市民向大英縣政府互動交流信箱中留言詢問郵輪是否會爛尾？項目所在地「大英死海旅遊度假區」回覆稱，該輪已建至第8層，但因投資方資金斷鏈，項目暫停。