四川男擠暗瘡「流血不止」1小時　用足一卷紙巾止血嚇到面青

記者高珞曦／綜合報道
悶熱的夏天容易讓臉上冒暗瘡，但看完他們的經歷，你可能不想再擠暗瘡了。內地四川一名瞿姓男子日前覺得臉上發癢，伸手擠掉暗瘡，不料暗瘡原本的位置竟開始「噴血」，用400張衛生紙才堵住血洞，這1小時讓瞿男嚇得臉色蒼白。
擠暗瘡噴血 用一整卷衛生紙止血
陸媒《白鹿視頻》報道，四川成都這名瞿姓男子12日在餐廳和朋友用餐，突然覺得臉癢隨手一抓，還把暗瘡擠掉，血竟從暗瘡位置流出來，起初是一條紅線一樣的少量出血，後來出血越來越多，一度出現「噴血」的驚人畫面，最後變成一點一點往外冒出。
整個流血過程中，瞿男與朋友用了一整卷400張的衛生紙才止住血．前後花了約1小時，瞿男也變得臉色蒼白，並表示再也不敢亂擠暗瘡了。
這樁奇聞在網路引發討論，不少網友認為，擠暗瘡噴血的狀況似乎不太尋常，「有沒有可能是血管瘤而不是暗瘡」、「測一下凝血功能是否正常」、「按壓啊，擦有什麼用，另外凝血功能真的沒問題嗎？」
曾有個案暗瘡惡化成血管瘤
無獨有偶，內地《山海視頻》報道，福建寧德一位黃姓男子表示，之前自己擠掉臉頰上的暗瘡，接着暗瘡外層結痂，內部卻有瘀血。黃男自行用針刺破，鮮血直冒，無論他怎麼按着加壓都沒用。
就醫後，醫生建議他做切割手術，但黃男愛惜容貌，僅讓醫生幫忙止血，「沒想到後來變成了一顆血球，而且一天比一天大」。一天深夜，黃男不慎弄破這顆「血球」，經醫生診斷為血管瘤，醫生表示若及早就醫處理，或許還能避免惡化成血管瘤。
據悉，血管瘤是門診常見病症，孩童及青少年患病機率較高。真正名稱為「化膿性肉芽瘤」，症狀為外傷修復過程中微血管快速增生，遭外力擠壓破裂後，易造成血流不止的情況。且出血後至少需加壓20分鐘以上，方能達到止血效果，這種傷口也無法自行癒合，需要手術切除病灶幫助痊癒。
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