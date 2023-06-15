四川男擠暗瘡「流血不止」1小時　用足一卷紙巾止血嚇到面青

悶熱的夏天容易讓臉上冒暗瘡，但看完他們的經歷，你可能不想再擠暗瘡了。內地四川一名瞿姓男子日前覺得臉上發癢，伸手擠掉暗瘡，不料暗瘡原本的位置竟開始「噴血」，用400張衛生紙才堵住血洞，這1小時讓瞿男嚇得臉色蒼白。

擠暗瘡噴血 用一整卷衛生紙止血

陸媒《白鹿視頻》報道，四川成都這名瞿姓男子12日在餐廳和朋友用餐，突然覺得臉癢隨手一抓，還把暗瘡擠掉，血竟從暗瘡位置流出來，起初是一條紅線一樣的少量出血，後來出血越來越多，一度出現「噴血」的驚人畫面，最後變成一點一點往外冒出。

整個流血過程中，瞿男與朋友用了一整卷400張的衛生紙才止住血．前後花了約1小時，瞿男也變得臉色蒼白，並表示再也不敢亂擠暗瘡了。

這樁奇聞在網路引發討論，不少網友認為，擠暗瘡噴血的狀況似乎不太尋常，「有沒有可能是血管瘤而不是暗瘡」、「測一下凝血功能是否正常」、「按壓啊，擦有什麼用，另外凝血功能真的沒問題嗎？」