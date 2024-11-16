四川男陷緬甸詐騙集團生不如死　電擊虐打強迫吸毒跑數

四川省廣元市一名23歲男子到緬甸北部參與詐騙，期間遭詐騙集團電擊、虐打甚至強迫吸毒，全身傷痕累累，近日他終於逃跑回國披露慘絕人寰過程。

原定往柬埔寨走私

《紅星新聞》報道，這名賈姓男子輕信他人，偷渡到緬甸以為能掙快錢，豈料墜入地獄。他表示當時有人告訴他前往柬埔寨幫人帶象牙、黃金、美金、虎牙等違禁品，可賺高額回報。於是上月11日乘坐火車從成都前往昆明，再從昆明一路輾轉到瑞麗，在蛇頭帶領下偷渡到緬甸。

豈料一到緬甸他就發現不對勁：「當地人就用槍指着我，那個時候我才意識到被賣到了緬甸，第二天就把我賣到了電詐公司，讓我搞電信詐騙。」