四川百貨大樓起火16死　男子用工程車雲梯成功救下24人

內地四川自貢九鼎百貨大樓17日起火，造成16人不幸罹難，初步調查是施工作業不慎引發。事發當時一名工程車駕駛使用雲梯成功救出24人，他事後謙虛表示是這輩子做過最有價值的事。

年輕男子從容操作雲梯救援民眾 網傳影片中，一名年輕男子態度淡定從容地操作工程車雲梯，將伸縮臂展開，上升到百貨大樓平台，將一批批等待救援民眾轉移至地面，此番操作一共救下24名被困人員，相關影片曝光引發網友大讚。 《後浪》18日聯繫上拍攝該影片的鍾先生，他表示當時平台上有很多人在呼救下不來，附近正好有工程車，於是消防前去請求支援，該名駕駛二話不說開著工程車加入救援行列，事後也社交平台發文稱「這是我這輩子做過最有價值的事情，成功救下24人」。