四川百貨大樓起火16死　男子用工程車雲梯成功救下24人

內地四川自貢九鼎百貨大樓17日起火，造成16人不幸罹難，初步調查是施工作業不慎引發。事發當時一名工程車駕駛使用雲梯成功救出24人，他事後謙虛表示是這輩子做過最有價值的事。
年輕男子從容操作雲梯救援民眾
網傳影片中，一名年輕男子態度淡定從容地操作工程車雲梯，將伸縮臂展開，上升到百貨大樓平台，將一批批等待救援民眾轉移至地面，此番操作一共救下24名被困人員，相關影片曝光引發網友大讚。
《後浪》18日聯繫上拍攝該影片的鍾先生，他表示當時平台上有很多人在呼救下不來，附近正好有工程車，於是消防前去請求支援，該名駕駛二話不說開著工程車加入救援行列，事後也社交平台發文稱「這是我這輩子做過最有價值的事情，成功救下24人」。
此次火災事故由施工作業引發
據《新華社》、《央視新聞》報導，四川自貢高新區生態環境與應急管理局18日發佈情況通報，九鼎大樓「7·17火災」事故現場救援已于凌晨3時結束，現場已無被困人員。火災造成16人遇難，受傷人員均得到妥善救治。經初步調查，此次火災事故由施工作業引發，具體情況正在進一步調查中。
事故發生後，衛健系統調派醫務人員240余人、救護車20輛開展醫療救治工作。截至18日上午8時，涉災就醫39人，其中重症1人、輕症29人、9人經評估後離院。相關責任人已被警方控制，善後工作及事故調查正在進行中，後續相關情況將及時向社會發佈。
四川省政府已成立由省政府負責同志任組長，四川消防救援總隊、應急管理廳、公安廳等部門（單位）參加的事故調查組，將對該起事故進行全面深入調查，徹查事故原因，依法依規嚴肅追責問責。
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