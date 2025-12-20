四川的士司機刻意擦撞「碰瓷」　三個月逾20次呃兩萬幾

四川成都市公安局交通管理局19日公布一宗計程車司機涉嫌詐騙案件，司機吳某在3個月內連續製造交通事故逾20次，透過保險理賠及私下和解方式，累計詐取2萬餘元人民幣（約2.21萬港元）。該名司機已於18日因涉嫌詐騙罪遭警方刑事拘留。 「對方操作不當引發剮蹭」 《大象新聞》20日報道，近日成都交警在動態排查交通事故異常數據時發現這輛計程車，進一步調查顯示，吳某自今年9月起，每次事故均以「對方操作不當引發剮蹭」為由，迅速與當事人或保險公司達成賠付協議。警方調閱監控畫面後發現，部分事故發生前，該計程車有明顯加速行為，碰撞即將發生時又大力煞車，且車輛均為輕微損傷。

網約車司機涂先生向媒體表示，今年9月下旬他為閃避三輪車而變道，在確認左後方車位間隙足夠的情況下，仍遭一輛計程車撞擊。他說:「下車後雙方拍照留證並向交警求助，最後判定我全責。」對方聲稱營運車輛停運需支付誤工費，修車需要2至3天，最終涂先生賠付1,600元人民幣（約1,768港元）選擇私了。

當時並未意識到遭遇「碰瓷」 市民李女士也有類似遭遇，她在雙流機場送客點前路段變換車道時，判斷左後方計程車距離夠遠，卻依然被對方撞到。李女士表示:「當時時間緊急，交警定責後選擇私了賠了對方800元人民幣（約884港元）。」多名受害者均稱，當時並未意識到遭遇「碰瓷」。