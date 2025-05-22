四川紡織廠大火逾37小時1男被捕　傳是員工遭欠薪怒放火

內地四川一家紡織廠20日發生一宗縱火案，讓廠房延燒超過37小時還無法撲滅。警方證實已逮捕一名27歲的縱火犯，外傳是老闆欠薪導致員工縱火，但官方尚未公佈縱火原因。
廠房竄起數十米高的黑煙
據《紅星新聞》等內地媒體綜合報道，5月20日，位於四川宜賓屏山經濟開發區的四川錦裕紡織有限公司突發火災，引發關注。
據網民拍攝的現場畫面顯示，廠房上竄起數十米高的黑煙，不少民眾驚恐圍觀，還有多名保安在現場維持秩序。
5月22日淩晨，屏山縣公安局通報案情：該案為放火案，嫌疑人文某已被抓獲。
屏山警方警情通報：於5月20日12時許發生在屏山縣的火災是一起放火案。經查，犯罪嫌疑人文某（男，27歲）於當日上午前往一紡織廠車間點火引發火情，後文某被現場處置民警控制。
因車間內棉紡物較多，現場滅火難度大，經全力撲救，現場火勢現已得到控制，經排查，火情未造成人員傷亡。犯罪嫌疑人文某已被公安機關刑事拘留。
但為何紡織廠的廠房會被縱火？有內地網民爆料，被逮捕的27歲文姓男子其實是工廠的員工，因為不滿老闆欠薪800元人民幣，在討要過程中與廠方發生激烈爭執。雙方不僅爆發肢體衝突，還捅傷對方，後來甚至拿來預藏的汽油在車間內的布料上潑灑，之後點燃縱火。
對此說法屏山縣公安局尚未證實，只發聲明表示目前公安機關正在對縱火犯的犯罪動機、做案過程及損失情況進一步調查核實。
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