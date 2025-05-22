四川紡織廠大火逾37小時1男被捕　傳是員工遭欠薪怒放火

內地四川一家紡織廠20日發生一宗縱火案，讓廠房延燒超過37小時還無法撲滅。警方證實已逮捕一名27歲的縱火犯，外傳是老闆欠薪導致員工縱火，但官方尚未公佈縱火原因。

據網民拍攝的現場畫面顯示，廠房上竄起數十米高的黑煙，不少民眾驚恐圍觀，還有多名保安在現場維持秩序。

廠房竄起數十米高的黑煙

5月22日淩晨，屏山縣公安局通報案情：該案為放火案，嫌疑人文某已被抓獲。

屏山警方警情通報：於5月20日12時許發生在屏山縣的火災是一起放火案。經查，犯罪嫌疑人文某（男，27歲）於當日上午前往一紡織廠車間點火引發火情，後文某被現場處置民警控制。

因車間內棉紡物較多，現場滅火難度大，經全力撲救，現場火勢現已得到控制，經排查，火情未造成人員傷亡。犯罪嫌疑人文某已被公安機關刑事拘留。