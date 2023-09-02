四川美食｜川菜清流「開水白菜」 憑什麼登上國宴？

談起川菜，人們不免會想起麻婆豆腐、水煮肉片、宮保雞丁等一道道以味道麻辣、濃郁著稱的菜式。一朵朵暗色的乾辣椒，伴隨花椒、胡椒等香料飄在紅彤彤的辣油之上，輕嚐一口，麻辣從舌尖絲絲漫延至喉頭，叫人吃得津津有味，不住舉箸續碗。然而在川菜之中，有一道清流，那就是有「菜中之王」美譽的開水白菜。光看名字便覺她寡淡，卻能在「滿江紅」之中跑出，甚至成為國宴菜餚，開水白菜到底有何過人之處？

看似清湯寡水 但赫赫有名 曾登上國宴？

據說，當年周恩來總理在北京飯店宴請外賓時，筵席中就有開水白菜。席間賓客只見碟中清水浮着幾棵白菜，認為其貌不揚，味道恐怕「了了」，故遲遲不願舉箸。在周總理盛邀之下，賓客才勉為其難地舀了一口湯喝，誰知入喉即為其湯汁濃鮮而大感驚艷，並盛讚其美味可口。自此，這道開水白菜被人們奉為國宴中的極品經典菜餚。究竟清淡如水的開水白菜，憑甚麼能登上了國宴呢？