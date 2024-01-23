四川航空引擎噴火起飛盤旋2小時降落　窗邊驚見火光閃閃(有片)

四川航空一架航班編號為3U8424的空中巴士A321客機，周日(21日)由吉林長春市飛往四川成都，期間發生引擎故障，需要返航。《極目新聞》報道，涉事航班在爬升過程中，右側引擎突然噴射出火焰。機組人員及時採取應對措施，飛機盤旋近2小時返航降落長春龍嘉國際機場。四川航空當日下午5時從黑龍江哈爾濱太平國際機場調來同款機型，替換故障的客機，繼續執飛。

綜合報道，航班由周日12時44分起飛，從長春龍嘉國際機場飛往成都雙流國際機場，飛機才剛離地右側引擎就發出異常響聲，並冒火光十數次。飛機爬升至2400米的高度後飛到長春市區以北上空，在空中盤旋近2小時後，最終於當日下午2時32分成功返航龍嘉機場。 涉事飛機經維修後，於當晚8時12分在長春起飛，周一凌晨零時11分才抵達成都。