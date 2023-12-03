四川警上門搗色情桑拿　架步人員緊急狂呼「444」暗號啟動逃跑方案

四川警方最近查緝一家桑拿中心，要追捕賣淫集團。沒想到櫃台人員見警上門，不斷用對講機狂呼「444」，原來這是暗號「警察來了」，要大家快逃。
《極目新聞》報道，據平安瀘州微信官方帳號指出，日前警方發現，四川當地一家桑拿疑似進行賣淫嫖娼違法犯罪行為，隨即展開調查。
分局派出大批便衣刑警
11月20日凌晨，龍馬潭公安分局對該色情桑拿展開追捕行動。分局派出大批便衣刑警，不願打草驚蛇。正當警方亮明身分，櫃台人員慌張按下台面下的按鈕，並用對講機不斷大呼「444、444」。
當時警方一頭霧水，還不知道到底在說甚麼，大批員警隨即衝入房內，逮捕正在進行性交易的10名違法嫌疑人、另外賣淫集團首腦及幹部等8名嫌疑人，也被一併逮捕。
同步按下「秘密開關」亮房燈
事後警方問訊得知，原來「444」是賣淫集團的暗號，意思就是「警方來了」。據悉這個賣淫集團還有一套「逃跑流程」，日常曾多次進行演練。在「逃跑流程」當中，首先得先呼叫「444」警告房間內人員，再同步按下「秘密開關」，讓房間裏的燈亮起，小姐一收到訊號就會馬上開溜。
但再多的演練，最後還是被警方逮個正着。有網友說，「4」是「死」的諧音，原本就不吉利，而這賣淫集團一下子3個「4」，難怪真的「死死死」，結果全被抓了。
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