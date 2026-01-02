四川農地怪火落雨都淋唔熄　連燒幾日疑涉天然氣外洩

四川省南充市蓬安縣徐家鎮一處農田12月28日突然起火，火勢持續燃燒數日仍未熄滅，引發當地居民關注。官方研判可能是地下天然氣外洩導致，目前已設置警戒線並請專業人員處理。

綜合內地媒體報道，根據網上流傳的影片顯示，起火位置位於徐家鎮徐家小學附近的一片菜地，火焰周圍還有種植的蔬菜，不遠處可見白色的二層居民樓。附近居民表示，12月31日當天雖然下小雨，但火勢仍在持續燃燒。

不屬於天然氣管道洩漏

當地居民透露，起火初期在12月28日時，火苗高度僅約1米左右，但到了12月30日中午，火苗已竄升至3米多高，着火範圍也持續擴大。村民初步研判，大火持續燃燒的原因可能是土壤裏有氣體外洩。