四川遊客崖頂疑顧著自拍　墮40米山谷大難不死(有片)

四川省的華鎣山7日發生驚險意外，一名男遊客在山崖自拍期間，不慎從近40米高的懸崖墮落山谷，網上流傳意外事發一刻的畫面，正當人們以為事主凶多吉少時，慶幸男子奇蹟生還，清醒送醫，亦沒有生命危險。

綜合《上游新聞》等內地媒體報道，事發於上周五(5日)下午約1時半，四川廣安市華鎣山「城門洞」附近一山脈，當時男事主手握著手機，小心翼翼地沿著山崖邊緣移動，正當他疑似準備拍照，突然腳踏了空，整個人直跌進下方的樹叢裡。事主的同行友人澄清，事主並非因看手機而墮崖，而是他踩的石頭塌了肇禍，在事發後大家走到懸崖邊緣查看他的情況並叫喚他，很快得到回應，一行人便下山尋找，發現事主時，他頭上有傷口，但精神尚可，沒有報警，叫了朋友上山救援，到醫院時已是晚上10時許。