四川阿壩州凌晨發生多次地震　最強達6級(有片)

四川阿壩州馬爾康市凌晨發生多次地震，最強一次達到黎克特制6級，震源深度13公里。馬爾康市凌晨起，先後發生4次地震，震級3.4級至6級，馬爾康市距震央約55公里，消防員趕往災區救援，最少1人受傷。市內不少群眾到廣場等空曠地方暫避。省府成都、都江堰、重慶等多地都有震感。

中國地震台網指，四川阿壩州馬爾康市凌晨零時03分，發生5.8級地震，震央在阿壩縣西北約71公里，震源深度約10公里，屬淺層地震。1時28分再發生黎克特制6級地震。而在兩次地震之間，則有3次3.4至4.4級地震。本港天文台亦錄到這兩次地震，強度分別為5.2及5.8級。

阿壩州啟動地震二級應急響應

央視報道，馬爾康地震屬震群型地震，震央附近人員密度不大，地震發生後當地群眾大多在戶外避險。目前，阿壩州已啟動地震應急響應，當地通訊除震中外基本暢通。新聞片段可見，大批民眾在戶外等候，緊急車輛開動前往救災。另有報道指，最少1人受傷。

四川省消防派出救援隊伍前往救災。由於震央5公里範圍內平均海拔超過3,600米，當局仍在核實災情。 阿壩州啟動地震二級應急響應，國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部啟動國家地震應急四級響應。應急管理部派出工作組到四川指導協助開展救災。



