四川雅安3分鐘2次地震 最大6.1級 最少4死14傷(更新)

【22:00更新】央視報道，截至晚上7時40分，雅安全市接報4死14傷，均在寶興縣。

【19:30更新】央視新聞報道，截至晚上6時半，地震造成蘆山縣、寶興縣部分鄉鎮受災，蘆山縣暫未收到傷亡報告，寶興縣1人死亡、1人重傷、5人輕傷。

【19:10 更新】四川「紅星新聞」今晚6時許從雅安市衛健委獲悉，地震災區出現3名重傷者，相關醫院正在全力、積極救治。

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四川雅安市今日下午3分鐘內發生兩次地震，震級最大達黎克特制6.1級，省內成都、南充、樂山等地，甚至重慶、湖北恩施，以及陝西西安、漢中、安康等，都有網民表示感受到強烈震動。雅安消防隊已趕往震央，暫未有傷亡報告，但多處都有建築物受損、山石滾落。成都等地的消防救援隊伍正待命。

根據中國地震台網正式測定，今日下午5時，雅安市蘆山縣發生6.1級地震，震源深度17公里；5時03分，緊鄰震央的雅安市寶興縣發生4.5級地震，震源深度18公里。雅安、成都多地都有民眾都匆忙走到空曠地方暫避。

距2013雅安7級地震震央約10公里

今次地震震央距離2013年4月20日雅安蘆山7級地震震央約10公里，雅安市地震局表示，工作隊正趕往災區，暫不能確定今次地震與以往地震是否有關。

