四川雅江山火蔓延成3個火場 逾400公里遠成都天空也變黃

內地四川省甘孜州雅江縣發生山林大火，呷拉鎮白孜村上周五下午5時先起火，風勢助長下火場翌日擴大，消防員撲救了兩天兩夜仍未撲滅。報道指，截至周日凌晨1時30分，由於火場突刮起大風，風向不定，火頭向多個方向蔓延，已形成3個主要火場。當局安全疏散1,336戶、4,903人，當中包括受火災影響共11個村1個社區837戶3,396人，暫無人員傷亡。有四川網友指出，「遠在400多公里遠，成都的天都黃了。」另有人說，「這得是多大一場山火啊，成都這邊天都黃了」、「要世界末日了嗎？」
內地傳媒稱，當地已組織專業撲火隊伍549人、8架直升機參與撲救，國家消防救援隊伍1,038人已到達雅江縣火場；國家消防救援隊伍257人在康定市待命，隨時趕赴撲救。雲南森林消防亦跨省增援。網上片段可見通宵滅火的消防員躺在山坡邊休息，有報道指消防員只睡兩小時又奔赴火場。據悉，救火隊伍分成三路，分別撲救3個火場。
四川雅江山火｜居民：火勢已變小突刮起大風助燃
報道指，周六下午2時30分，火場風力瞬間達8級以上，火場因大風死灰復燃，並迅速蔓延越過多個山頭，由南向北形成3個火場。網上片段可見，山頭冒出大量濃煙，有汽車在火光中行駛撤離。白孜村居民周日向記者稱，他上周五不在村內，下午聽說山腰起火，靠近山的村民疏散離開。本來火勢已變小，但周六突然又刮起大風，火勢迅速蔓延。他當晚與仍留在村內的4名親人失去聯絡，相信是斷電斷網了。另一名村民說，周日上午乘車離開，手機通訊已恢復，村內食物尚充足。有餐廳負責人向《南方都市報》稱，餐廳背着山，起初未有留意到發生山火，直至周六才發現，當時火勢已經很大並逼近店面。她指周六下午風很大，把山火的煙吹過來，眼睛都睜不開，店裡亦停電，只好關門不做生意並駕車離開。