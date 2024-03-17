四川雅江山火蔓延成3個火場 逾400公里遠成都天空也變黃

內地四川省甘孜州雅江縣發生山林大火，呷拉鎮白孜村上周五下午5時先起火，風勢助長下火場翌日擴大，消防員撲救了兩天兩夜仍未撲滅。報道指，截至周日凌晨1時30分，由於火場突刮起大風，風向不定，火頭向多個方向蔓延，已形成3個主要火場。當局安全疏散1,336戶、4,903人，當中包括受火災影響共11個村1個社區837戶3,396人，暫無人員傷亡。有四川網友指出，「遠在400多公里遠，成都的天都黃了。」另有人說，「這得是多大一場山火啊，成都這邊天都黃了」、「要世界末日了嗎？」

內地傳媒稱，當地已組織專業撲火隊伍549人、8架直升機參與撲救，國家消防救援隊伍1,038人已到達雅江縣火場；國家消防救援隊伍257人在康定市待命，隨時趕赴撲救。雲南森林消防亦跨省增援。網上片段可見通宵滅火的消防員躺在山坡邊休息，有報道指消防員只睡兩小時又奔赴火場。據悉，救火隊伍分成三路，分別撲救3個火場。