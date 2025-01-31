四川頑童鞭炮「炸屎」引爆化糞池 毀多輛私家車 傳家長要賠600萬(有片)

一名男孩將鞭炮丟入停車場內的化糞池井蓋，意外引爆井內沼氣，造成劇烈爆炸。多輛名車被氣爆炸翻受損，幸無人員傷亡。(x)

四川內江市資中縣於年初二（30日）發生一宗驚人事故，一名男孩將鞭炮丟入停車場內的化糞池井蓋，意外引爆井內沼氣，造成劇烈爆炸。多輛名車被氣爆炸翻受損，幸無人員傷亡。男童和家長隨即遭警方帶走，網傳賠償金額達到600萬人民幣。

內媒報道，事故發生於年初二下午，地點位於資中縣水南鎮春嵐北路的中鐵停車場。閉路畫面顯示，事發前一名約10歲男孩鬼鬼祟祟地四處張望，在車輛間彎腰丟下鞭炮入井蓋內後迅速跑離。不久後，地面竄出紅色火焰與白煙，隨即發生爆炸，黑色泥漿被炸飛數公尺高，一輛停在現場的林肯SUV被炸飛，旋轉半圈後四輪朝天落地，另一輛奧迪A8後照鏡損毀，LEXUS車門嚴重受損，還有多輛車輕微受損。及後停車場地面被炸出一個巨大坑洞，井蓋被氣浪掀飛亦露出黑洞。

事故發生後，現場隨即封鎖，雖然無人傷亡，惟男童和家長隨即遭警方帶走，但因受損車輛價值不菲，加上被炸裂的路面和下水道的維修費用，網傳賠償金額達到600萬人民幣。針對爆炸原因，專家分析指出，井內可能是化糞池或雨水井，由於沼氣長期積聚，遇上明火即可能引發強烈爆炸。

網民諷「三代人都要工作還錢」

內地網民對於男童釀出大禍議論紛紛，雖然「他只是小孩」，但有人直指既然家長不教的話，那就讓社會來教育男童這慘痛的一課，還有人笑稱這家庭恐怕三代人都要努力工作還錢。