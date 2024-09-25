四川黑心電商豬肉乾裝「牛」抬價　一年多狂撈600萬元

在電商平台沒想到買到假貨！內地四川公安最近破獲一起偽劣產品案，嫌犯進貨大批劣質豬肉乾，重新包裝假扮成高檔的氂牛乾，並透過電商平台販售，一年多來已進帳600萬港元。

據《紅星新聞》及《光明網》等內媒綜合報道，今年7月初，四川自貢富順縣公安局接獲通報，有民眾表示在一家電商平台購買的風乾氂牛肉，口感和外觀上都比市面上的還要差，懷疑是劣質偽造肉乾。

近日公安直搗犯罪集團生產及倉儲據點1處，並逮捕以王姓及張姓夫妻檔為首等5名嫌犯，現場查扣偽劣牛肉乾2.27噸、各類包材13萬餘個、生產設備3套等，涉案金額達500餘萬元（約600萬港元）。

據悉，該集團把買來的豬肉乾分成每袋200至250公克不等，加上乾燥劑後，用寫有「風乾氂牛肉」字樣的牛皮紙袋進行包裝，並以每袋55元左右（約61港元）價格在電商平台上販售。

嫌犯坦承，他們買來的原料是已經處理好的豬肉乾，在外觀及口感上與牛肉乾相近，若不是常吃應該分辨不出來。而為了減少投訴及退貨，「牛肉乾」的獨立包裝只標註「手撕風乾肉」，而無「牛肉」字樣。