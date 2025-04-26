四川「抗癌網紅」病逝得年24歲　臨終轉院為家人省錢

四川省宜賓市「抗癌網紅」小雨，22日不幸病逝，年僅24歲。她曾因白血病堅強抗爭3年，並透過社交平台記錄抗病過程，感動無數網友。

負債超過30萬元人民幣

內媒《極目新聞》報道，據小雨母親表示，小雨於2022年7月被確診白血病，確診前曾在安徽滁州打工，是公司評選的優秀員工，罹病後，她與父母輾轉浙江嘉興、四川成都、宜賓等多地求醫，治療費用高昂，導致家庭負債超過30萬元人民幣（約31.9萬港元）。

小雨母親哽咽表示：「她知道家裏條件差，一直覺得對不起我們。」她表示，小雨生前最放不下的就是家人，「尤其是兩個還在讀高中的弟弟，一個還是殘疾的。」