四川「抗癌網紅」病逝得年24歲　臨終轉院為家人省錢

四川省宜賓市「抗癌網紅」小雨，22日不幸病逝，年僅24歲。她曾因白血病堅強抗爭3年，並透過社交平台記錄抗病過程，感動無數網友。
負債超過30萬元人民幣
內媒《極目新聞》報道，據小雨母親表示，小雨於2022年7月被確診白血病，確診前曾在安徽滁州打工，是公司評選的優秀員工，罹病後，她與父母輾轉浙江嘉興、四川成都、宜賓等多地求醫，治療費用高昂，導致家庭負債超過30萬元人民幣（約31.9萬港元）。
小雨母親哽咽表示：「她知道家裏條件差，一直覺得對不起我們。」她表示，小雨生前最放不下的就是家人，「尤其是兩個還在讀高中的弟弟，一個還是殘疾的。」
「但願天堂沒有病痛」
報道指出，小雨臨終前，因病情加重轉入宜賓一所醫院，但她得知病情無力回天後，堅持要求回到家鄉的醫院，一來是為見家人最後一面，二來也為「替家裏省幾千塊運費」。她母親表示，小雨是一個很體貼的孩子，而她最終在親人陪伴下，於22日凌晨平靜離世，並於近日在老家下葬。
在小雨治療過程中，不少愛心人士伸出援手，包括網紅「筠連遊哥」，而小雨去世後，「遊哥」也發布悼念影片，「但願天堂沒有病痛」。他難過地說，小雨生前陽光樂觀、有禮貌，「那種堅強，打動了所有人」。
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