四川「捐血狂人」年均獻血15次　當不成醫生冀圓救人夢

一名現年58歲的四川省「捐血狂人」，幾乎每月都去捐血，20年來累計已捐超過3百次，但他日前突然腦中風暈倒，送醫搶救撿回一命，醫生表示捐血對人體無害，但太頻繁有損健康，最好半年捐一次即可。

「但目前肯定是不行了」

《九派新聞》報道，這名男子楊秀偉從2005年9月起，迷上捐血，幾乎每月都去捐，20年間共計捐血313次，而他也登上四川省捐血排行榜第一位。不過幾天前他突然昏倒，送醫後檢查被確診為中風，目前仍處於危險期，但狀態尚穩定，需住院觀察10至14天。

楊男無奈地說，他原計劃2月1日再去捐血：「但目前肯定是不行了」。他表示熱衷捐血是因為自己夢想當一名醫生，但即便沒能成為醫生，「捐血也能拯救生命」。