四川「捐血狂人」年均獻血15次　當不成醫生冀圓救人夢

一名現年58歲的四川省「捐血狂人」，幾乎每月都去捐血，20年來累計已捐超過3百次，但他日前突然腦中風暈倒，送醫搶救撿回一命，醫生表示捐血對人體無害，但太頻繁有損健康，最好半年捐一次即可。
「但目前肯定是不行了」
《九派新聞》報道，這名男子楊秀偉從2005年9月起，迷上捐血，幾乎每月都去捐，20年間共計捐血313次，而他也登上四川省捐血排行榜第一位。不過幾天前他突然昏倒，送醫後檢查被確診為中風，目前仍處於危險期，但狀態尚穩定，需住院觀察10至14天。
楊男無奈地說，他原計劃2月1日再去捐血：「但目前肯定是不行了」。他表示熱衷捐血是因為自己夢想當一名醫生，但即便沒能成為醫生，「捐血也能拯救生命」。
每半年捐一次血較恰當
究竟頻繁捐血是否會危害健康，報道引述神經外科主任醫生馮軍表示，捐血對健康並沒有損害，但是頻繁捐血對健康有損害，他指出，像楊男這樣平均每年捐血15次：「明顯屬於過於頻繁獻血，對身體不利，其實是不提倡的。」
馮軍說，由於捐血後紅血球會流失，需3個月左右補充和代償，此外還需3個月來休養身體，因此每半年捐一次血較恰當。至於楊男中風與捐血是否有關，馮軍說，這兩宗事件應無關聯。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章