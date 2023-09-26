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中國
2023-09-26 18:30:00

四川10歲童河邊玩耍發現疑似「恐龍腳印」　專家到場一驗竟真是「足跡化石」

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發現化石的10歲男童，從小就對「恐龍」、「探險」套別感興趣，這天他和父母來到四川省瀘州市古藺縣一次河邊玩耍時，看到一塊紅色的石頭上有紅色的腳印，於是他興奮地把這項發現跟爸爸媽媽分享，男童的父母觀察後，發現好像真的有點像恐龍腳印，於是便回村子裡把這件事告訴其他村民，並聯絡專業的考古團隊到場勘查。

內地一名10歲男童，近日在河邊玩耍時，發現了河床上出現了疑似「恐龍腳印」的突起，專家學者前來調查後，確認小朋友口中的腳印，竟然真的是恐龍足跡化石！發現化石的10歲男童，從小就對「恐龍」、「探險」套別感興趣，這天他和父母來到四川省瀘州市古藺縣一次河邊玩耍時，看到一塊紅色的石頭上有紅色的腳印，於是他興奮地把這項發現跟爸爸媽媽分享，男童的父母觀察後，發現好像真的有點像恐龍腳印，於是便回村子裡把這件事告訴其他村民，並聯絡專業的考古團隊到場勘查。

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專家判斷河床有三種密集的奔龍足跡化石

9月23日，來自中國地質大學的邢立達副教授，和恐龍博物館、浙江盤古化石館的專家學者們，一起到了該河床邊，利用粉筆描繪出形似腳印的突起處後，發現小的突起長10公分左右，大一點的長15公分，最大的則有40公分長，比一個成年人26公分的鞋子還大，經過比對後，發現和奔龍的腳印極為相像。於是專家判斷，這塊河床上去確實有三種不同尺寸、密集的奔龍足跡化石，這在內地抑或是全世界都極為罕見，這項發現將為這個地方的古環境、古生態構成，提供非常重要的線索，推測是因為古藺縣近日發生強降雨，雨後的山洪沖刷河床，使得許多原本被埋在地裡的紅砂岩裸露出來，腳印才因此被發現。邢立達副教授提到，瀘州在考古學家眼中，是一個極具代表性的地區，因為區域內白堊紀恐龍足跡發達，早在2014年，自己就開始在瀘州進行考察，至今已在整個瀘州及古藺區域，發現了上千個恐龍足跡分佈在十幾處不同的化石點，由於現在是雨季，對於考古作業的進行產生阻礙，因此團隊將在未來天氣合適時，再來展開更詳細的調查。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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