四川124歲人瑞最愛食豬油撈飯　笑稱「閻王爺把我忘了」

四川省南充市老婦邱柴氏，1月1日迎接她124歲生日，她是南充市最長壽的人，笑稱「閻王爺把我忘了」，而她自認長壽秘訣是三餐規律、心情平靜，每晚8時睡覺，如今她能梳頭、燒柴、餵鵝，動作俐落手不抖。

70多歲時大兒子因病早逝

《紅星新聞》報道，邱柴氏出生於1901年、清光緒27年，早年飽經生活磨難：「小時候還是清朝，人們都沒有飯吃，到山上找野菜回來吃，餓死了很多人，我還活着。」她雖沒機會讀書，但擅長算帳，40多歲時丈夫離世，她就獨自挑起撫養4個孩子重任。

然而命運考驗接踵而至，70多歲時大兒子因病早逝，兒媳改嫁，只留下孫女，邱柴氏再次挑起撫養孫女邱桃花的重擔。後來孫女婚姻不順、孫女婿病故，她100多歲時，另一個兒子也去世了。但每逢她遭遇不幸，都能在短時間放下悲痛，以笑臉迎接新生活。