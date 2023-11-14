四川1400年摩崖石刻被信眾「加色」 文保部門：來不及制止

四川巴中市南江縣一處開鑿於北魏晚期、逾1,400年的摩崖造像石刻，被當地村民信眾以「還願」為由用顏料塗抹「毀容」，當地文物愛好者表示惋惜。當地文保部門表示造像在2021年才發現，還未納入文保單位，雖設有監控保護，但因地處偏遠，發現情況時已來不及制止，目前正在邀請相關專家盡力修復原貌。

根據考古調查報告，該處造像石刻在2021年被發現，2022年文物局、四川大學考古文博學院等聯合調查，推測歷經北魏晚期、初唐、武周、中晚唐四個開鑿階段，保存較好，對揭示四川地區和中原北方地區的佛教文化藝術交流領域具有十分重要的學術價值。

長者信眾稱「為給菩薩還願」

巴中市文物局表示，事情是幾天前發生的，當時透過監控發現就去制止，「但是因為在荒山野嶺，趕到時他們已經塗完了。因為造像是前兩年才發現，還沒有納入文保單位，保護力量也有限。」據報「加顏色」是都是長者，說是為了給菩薩還願，使用的塗料為繪畫顏料或噴漆，「我們也不好處理，只有批評教育，目前正在研究下一步怎麼處理。」

邀請專家盡力修復

對於能否恢復原貌，官方表示塗抹造像的顏料主要是丙烯類，目前已經邀請相關專家制定修復方案，將盡最大努力予以復原，「應該是可以恢復的，我們也會加強文物保護宣傳教育，也透過媒體呼籲大家提升文物保護意識。」