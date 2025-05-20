四川15歲男生癌末 全班赴醫院影畢業照 圓夢翌日離世(有片)

四川省南充儀隴縣總醫院外的廣場上周六(17日)發生感人的一幕，一名15歲中三學生罹患癌症，他最大的夢想就是能跟同學一起畢業，惟病情急劇惡化需躺在病床，班上同學及老師決定全部到醫院陪他提早拍攝畢業團體照，令人惋惜的是拍完合照後，隔天這名同學因病重去世，有關照片於內地社交平台「洗版」。

畢業照可見穿著校服的同學們站好隊列拍攝，中間有一張病床，病床上的男孩任俊傑戴著氧氣罩，同樣穿了校服。內媒報道，任俊傑就讀於儀隴中學初2022級1班，2023年8月發現感染結核後申請休學，治療康復並於2024年3月復學。老師介紹，任同學雖然有較長時間未在校學習，但學習上依然能跟上步伐，平常個性開朗、獨立，喜歡運動，與老師同學相處友好。

同學無人缺席 父親感動「他們沒有遺忘我的孩子」 然而，任同學於2024年11月被驗出惡性腫瘤，2024年12月再次休學入院。由於近期病情惡化，生命進入倒數。在醫生的建議下，家長最終放棄治療，期間班主任了解到，任同學希望看到老師和同學們及拍攝畢業照，獲得校方同意後決定組織同學及老師到醫院探望並拍照。由於任俊傑已不能下床，家人及醫院職員要連病床一起將任俊傑推到廣場，與所有同學拍下這張特殊的畢業照。為了與任俊傑一同合照，同學們當天穿上整齊的運動服，再各自帶上板凳，徒歩2公里路到醫院。遺憾的是，任俊傑在和同窗拍下這張照片後，翌日凌晨4時離世。

網民嘆「這一課叫青春、離別....」 任父表示，到醫院拍畢業照是自願參加，全體60多名同學無人缺席前來和兒子合照，令他很感動，「他們沒有遺忘，也沒有放棄我的孩子」。獲悉消息後，全體師生都特別痛心，許多網民也表示感動：「這一課叫青春、離別....」、「這是最珍貴的記憶一個都不能少」、「課本學不到的一課」、「全班同學和老師們都是善良的人，願大家都能平平安安，健健康康生活」、「我80後，大學同學已經有兩個不在了，還有一個目前重病治療中，世事無常，珍惜當下。」