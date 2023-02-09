四川18歲女生失蹤1個月 遺體江中尋獲 生前錄音「感受不到家庭溫暖」

內地再有中學生留下錄音後自殺身亡。四川內江市資中縣18歲姓曹高中三年級女生，上月7日下午放學離開學校後失蹤，朋友報警稱曹女情緒反常，有自殺傾向。家屬、學校及警方全力搜尋無果，直到前日下午終在沱江發現曹女遺體，警方驗屍後排除他殺。有內地傳媒今日從家屬處取得曹女生前錄音，內容顯示曹女相當喜歡和留戀校園生活，但家庭關係並不和諧，對家人沒有感情，且感受不到家庭溫暖。有網民留言稱，「她不是想死，是不知道怎麼活。聽完好難過」。

向朋友留下遺言 橋上徘徊後失蹤

內地傳媒報道，曹女上月7日傍晚放學後離開校園，並以扭到腳為由，請兄長為其課後自修請一堂假。上完第一堂課後自修堂後，班上一名同學告知班主任，收到曹女朋友鄧某轉發來的聊天截圖，「有點不對勁」。內容顯示，曹女對鄧某稱，「我給你發些東西，半個小時後你都可以聽，然後按照備註發給相應的人」，並稱要讓鄧某「看煙花」。當鄧某追問曹女在哪裡時，曹女回覆：「河邊濱江公園對面，我放衣服在這裡，很好找的。」

各方多次搜尋無果 僅發現羽絨和口罩

班主任隨即聯絡曹女家長，鄧某亦馬上報警稱朋友有自殺傾向，請求警方協助。校方、家屬與警方當晚全力尋找曹女，從周邊監控發現曹女離開學校後在沱江大橋水南橋頭徘徊，之後進入監控盲點，失去蹤影。翌日傍晚，警方在沱江邊、直線距離沱江大橋約800米處，發現一件黑色羽絨和一個口罩，經DNA對照及家屬辨認，證實屬曹女所有。此後警方曾多次與相關部門、專業救援隊及專業打撈公司等，在事發現場上下游及周邊區域尋找，但都沒有結果。上月13日，警方正式立案調查。