四川2歲女童被洛威拿襲擊撕咬 留醫ICU仍昏迷(有片)

四川2歲女童被洛威拿撲倒撕咬 留醫ICU仍昏迷 (網上圖片)

四川成都崇州一名2歲女童周一（16日）在屋苑內，被一隻黑色洛威拿大狗撲倒在地撕咬後嚴重受傷，包括右腎受傷及肋骨骨折。洛威拿事後逃去無蹤，受傷女童母親今日(17日)稱，公安已找到涉事洛威拿犬，女童仍在ICU治療仍未甦醒。

事發在成都崇州市恆大西辰綠洲小區一棟建築物，閉路電視拍攝到母親帶女童外出時，一隻黑色犬隻衝向女孩將她撲倒撕咬，並將其拖至草坪。母親嘗試阻止但不成功，直到一名清潔員拿長棒才把犬隻趕走。期間有一隻白色犬隻在附近上前「圍觀」，但並未作出攻擊。據悉黑色犬隻咬傷人後溜走，白色犬隻及後已被其主人領回。

醫生透露，女孩背部有撕咬傷，背部兩側至臀部均有嚴重外傷，電腦斷層掃描顯示腎挫裂傷，需接受清創手術，目前情況穩定。據報她仍在ICU接受觀察治療，目前尚未甦醒，已有專家進行會診。