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中國
2023-10-17 10:55:04

四川2歲女童被洛威拿襲擊撕咬 留醫ICU仍昏迷(有片)

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四川2歲女童被洛威拿撲倒撕咬 留醫ICU仍昏迷 (網上圖片)

四川2歲女童被洛威拿撲倒撕咬 留醫ICU仍昏迷 (網上圖片)

四川成都崇州一名2歲女童周一（16日）在屋苑內，被一隻黑色洛威拿大狗撲倒在地撕咬後嚴重受傷，包括右腎受傷及肋骨骨折。洛威拿事後逃去無蹤，受傷女童母親今日(17)稱，公安已找到涉事洛威拿犬，女童仍在ICU治療仍未甦醒。

事發在成都崇州市恆大西辰綠洲小區一棟建築物，閉路電視拍攝到母親帶女童外出時，一隻黑色犬隻衝向女孩將她撲倒撕咬，並將其拖至草坪。母親嘗試阻止但不成功，直到一名清潔員拿長棒才把犬隻趕走。期間有一隻白色犬隻在附近上前「圍觀」，但並未作出攻擊。據悉黑色犬隻咬傷人後溜走，白色犬隻及後已被其主人領回。

醫生透露，女孩背部有撕咬傷，背部兩側至臀部均有嚴重外傷，電腦斷層掃描顯示腎挫裂傷，需接受清創手術，目前情況穩定。據報她仍在ICU接受觀察治療，目前尚未甦醒，已有專家進行會診。

閉路電視拍攝到母親帶女童外出時，一隻黑色犬隻衝向女孩將她撲倒撕咬，並將其拖至草坪。母親嘗試阻止但不成功，直到一名清潔員拿長棒才把犬隻趕走。 閉路電視拍攝到母親帶女童外出時，一隻黑色犬隻衝向女孩將她撲倒撕咬，並將其拖至草坪。母親嘗試阻止但不成功，直到一名清潔員拿長棒才把犬隻趕走。 母親嘗試阻止但不成功，直到一名清潔員拿長棒才把犬隻趕走。 四川2歲女童被洛威拿撲倒撕咬 留醫ICU仍昏迷(影片截圖) 四川2歲女童被洛威拿撲倒撕咬 留醫ICU仍昏迷 (網上圖片)

事發時媽媽送小女孩上學

公安指，鄧某與女兒唐某在小區樓下行走時，遇上一黑色犬隻和一白色犬隻，黑色犬隻對唐某發起攻擊，將其咬傷。公安機關正全力展開調查處置工作依法嚴肅處理。公安又指涉事的黑狗是有人飼養的洛威拿，目前已被內地多座城市列為禁養犬。

女孩母親告訴記者，帶女兒上學時，遭到狗隻撲上來撕咬，後來鄰居上前幫忙，眾人合力將狗趕走。她表示，下一步將追究住宅物業管理方和犬主責任。有鄰居表示，受傷女童今年211個月，事發時其母帶女兒去上幼兒園，在樓下遭遇黑色犬隻攻擊，「狗的體型很大，但毛髮很乾淨也很肥，應該是有人養的。」

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