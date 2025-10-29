四川8男赴柬應徵木工陷電騙園　3人因不會打字遭「退貨」

今年9月，四川8名男子獲知「金邊酒店招聘木工」資訊，相約前往柬埔寨應徵，不料抵達後全被帶去詐騙園區，其中3人不會打字被毆打後遭「退貨」，目前，四川多地警方已立案調查。

據《紅星新聞》報道，「金邊酒店裝修，急需10多名木工」這條徵人訊息出現在眾人微信工作群裏，發布訊息的是王某俊，他稱資訊來自在柬埔寨務工的舊相識余某。他們8人經驗豐富，其中6人有出國務工經歷，本以為只是一次普通的海外勞務派遣。

一人傷勢嚴重仍住院

不料，9月3日晚9時許，當一行人抵達柬埔寨金邊機場後，接機的余某卻把在他們被直接帶往西港，一處由高牆鐵網包圍的詐騙園區，這時「專案負責人」露出真面目，沒收手機、扣押護照，甚至對8人暴力毆打。