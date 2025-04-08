回應特朗普威脅　中國商務部：如美方一意孤行　中方必奉陪到底

美國總統特朗普要求中國撤銷對美國「對等關稅」的反制措施，否則會加徵更多關稅，連同特朗普之前兩度對華加徵關稅，以及上周三(2日)宣布的對等關稅，令中國面臨稅率達到104%。中國駐美大使館回應指，施壓和威脅不是正確的溝通方式。中國商務部表示，如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。
中國商務部發言人表示，美方威脅進一步對華加徵50%關稅，中方對此堅決反對。如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決采取反制措施維護自身權益。發言人指，美方對華加徵所謂「對等關稅」毫無根據，是典型的單邊霸淩做法，中方已經採取的反制措施是為了維護自身主權安全發展利益，維護正常的國際貿易秩序，完全是正當之舉。美方威脅升級對華關稅，是錯上加錯，再次暴露了美方的訛詐本質，中方對此絕不接受。如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。
中國駐美國大使館發言人劉鵬宇批評特朗普政府的關稅計劃，美國打著「對等」旗號，推行霸權行徑，不惜犧牲別國正當利益，滿足其一己私利，把「美國優先」凌駕於國際規則之上，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行為。劉鵬宇重申，中方多次強調，施壓或威脅不是與中國打交道的正確方式，中方將堅定維護自身合法權益。
人民日報：降準、降息等貨幣政策工具隨時可以出台
內地官媒《人民日報》周一(7日)出版題為「集中精力辦好自己的事」評論文章，指關稅短期內無可避免對中國出口造成負面影響，但「天塌不下來」，中國具有強大抗壓能力。近年減少依賴美國市場，反而美國在消費品、投資品和中間產品離不開中國，短期內很難找到替代來源。文章又指，中國有底氣和信心應對美國關稅衝擊，面對美國濫施關稅的亂拳，中國心中有數、手上有招，未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具已有充分調整餘地，隨時可以出台。