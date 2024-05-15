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中國
2024-05-15 22:50:18

回應美國加徵關稅 王毅：單邊行徑和保護主義必將被歷史車輪碾碎

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王毅

王毅指單邊行徑和保護主義必將被歷史車輪碾碎。(路透社)

美國總統拜登周二宣布向總值180億美元(約1,404億港元)的中國進口貨品加徵關稅，中共中央政治局委員、外交部長王毅回應稱，「這是當今世界上最典型的霸道霸凌！」又指單邊行徑和保護主義必將被歷史車輪碾碎。

王毅周三在北京會晤巴基斯坦副總理兼外長達爾後共同會見記者時，有記者問及針對美國最近連續多次對華實施單邊制裁、加徵高關稅，中方有何評論。

王毅表示，大家都看到，一段時間以來，美國頻繁對華施加單邊制裁，濫用301關稅，近乎瘋狂地打壓中國的正常經貿科技活動。這是當今世界上最典型的霸道霸凌！說明美國一些人為了維護自己的單極霸權，已經到了失去理智的程度。美方不擇手段打壓中國，並不能證明美國的強大，反而暴露出美方已喪失自信，亂了方寸；並不能解決美國自身存在的問題，反而會對國際產供鏈的正常運作造成進一步破壞；並不能因此阻止中國的發展振興，反而會激發14億中國人民更加奮發圖強。

王毅

王毅周三在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第五次中巴外長戰略對話。(新華社)

「美方的這種做法既損人又不利己」

王毅指出，世貿組織已明確做出結論，美國的301關稅違反世貿規則，是違反國際法的行為。世界上有基本常識的國際貿易人士也都認為，美方的這種做法既損人又不利己。美國作為世貿組織的創立者之一，不但不願當好表率，反而帶頭違規，不但不糾正錯誤，反而錯上加錯。美方如何解釋你們所標榜的「公平競爭」？如何取信於國際社會？

王毅強調，單邊行徑和保護主義違背時代發展潮流，必將被歷史車輪碾碎。在全球經濟復甦的關鍵時刻，國際社會應當正告美方，不要再給世界製造新的麻煩了。

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