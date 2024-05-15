回應美國加徵關稅 王毅：單邊行徑和保護主義必將被歷史車輪碾碎

美國總統拜登周二宣布向總值180億美元(約1,404億港元)的中國進口貨品加徵關稅，中共中央政治局委員、外交部長王毅回應稱，「這是當今世界上最典型的霸道霸凌！」又指單邊行徑和保護主義必將被歷史車輪碾碎。

王毅周三在北京會晤巴基斯坦副總理兼外長達爾後共同會見記者時，有記者問及針對美國最近連續多次對華實施單邊制裁、加徵高關稅，中方有何評論。

王毅表示，大家都看到，一段時間以來，美國頻繁對華施加單邊制裁，濫用301關稅，近乎瘋狂地打壓中國的正常經貿科技活動。這是當今世界上最典型的霸道霸凌！說明美國一些人為了維護自己的單極霸權，已經到了失去理智的程度。美方不擇手段打壓中國，並不能證明美國的強大，反而暴露出美方已喪失自信，亂了方寸；並不能解決美國自身存在的問題，反而會對國際產供鏈的正常運作造成進一步破壞；並不能因此阻止中國的發展振興，反而會激發14億中國人民更加奮發圖強。