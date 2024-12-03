回應美方半導體管制 中國禁止向美國出口鎵和鍺等晶片原材料｜中美貿易戰

中美貿易磨擦升級，美國周一公布新一輪針對中國半導體產業的出口管制措施，將140間中國晶片相關企業納入限制出口清單，包括晶片設備製造商北方華創。中國商務部周二宣布，由即日起限制向美國出口與鎵、鍺、銻和超硬材料等晶片原材料，稱有關出口「原則上不予許可」。

一、禁止兩用物項對美國軍事使用者或軍事用途出口。

二、原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。

任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中華人民共和國的相關兩用物項轉移或提供給美國的組織和個人，將依法追究法律責任。

中美貿易戰｜鎵、鍺和銻為戰略金屬

鎵和鍺用於半導體製造，鍺也用於紅外線科技、光纖電纜和太陽能電池；它們與銻和石墨均為戰略金屬，除了半導體製造，也用於軍事。中國去年曾限制鎵、鍺和稀土等出口。