回應美方半導體管制 中國禁止向美國出口鎵和鍺等晶片原材料｜中美貿易戰

中美貿易磨擦升級，美國周一公布新一輪針對中國半導體產業的出口管制措施，將140間中國晶片相關企業納入限制出口清單，包括晶片設備製造商北方華創。中國商務部周二宣布，由即日起限制向美國出口與鎵、鍺、銻和超硬材料等晶片原材料，稱有關出口「原則上不予許可」。
商務部公告稱，根據《中華人民共和國出口管制法》等法律法規相關規定，為維護國家安全利益、履行防擴散等國際義務，決定加強相關兩用物項對美國出口管制。現將有關事項公告如下：
一、禁止兩用物項對美國軍事使用者或軍事用途出口。
二、原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。
任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中華人民共和國的相關兩用物項轉移或提供給美國的組織和個人，將依法追究法律責任。
中美貿易戰｜鎵、鍺和銻為戰略金屬
鎵和鍺用於半導體製造，鍺也用於紅外線科技、光纖電纜和太陽能電池；它們與銻和石墨均為戰略金屬，除了半導體製造，也用於軍事。中國去年曾限制鎵、鍺和稀土等出口。
中美貿易戰｜「中方堅決反對」
今次是美國3年內第三度對中國半導體工業出手，主要針對晶片製造設備、軟件工具，以及對人工智能訓練十分重要的高頻寬記憶體。新納入限制出口的140間中國企業，大部分設於內地，另有部分設於日本、南韓和新加坡的華資公司。中國商務部周一回應稱，美國有關措施進一步加強對半導體製造設備、記憶體晶片等物項的對華出口管制，並將136家中國實體增列至出口管制實體清單，也拓展長臂管轄，對中國與第三國貿易橫加乾涉，是典型的經濟脅迫行為和非市場做法。美方說一套做一套，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑。中方對此堅決反對。
商務部指，半導體產業高度全球化，美方濫用管制措施嚴重阻礙各國正常經貿往來，嚴重破壞市場規則與國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定。包括美國企業在內的全球半導體業界都受到嚴重影響。中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。