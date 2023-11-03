因果循環｜新人筵開100席　全村1000人無人到賀原因係咁

俗語有話「你如何待人，人如何待你」，一切事出必有因。內地貴州1名男子結婚，回農村辦喜酒，更筵開100圍酒席供村民到賀。按照村裏習俗，新郎和母親沒有逐家逐戶發喜帖，而是通知較親近的鄰居，以「一傳十，十傳百」，詎料宴會當日，全村逾1,000名村民，竟然無一人到賀，令這場婚宴氣氛超級尷尬。

綜合報道，結婚當天佈置得喜氣洋洋，酒席數量之多擺滿了大片空地非常盛大，不過， 1,000多名村民竟然無1人赴宴，100張喜桌僅有部份親友到場，只有幾枱人坐席，場面相當冷清。新郎的母親早前邀請部分村民時，他們明明都表現客氣，還祝賀一對新人「新婚快樂」，母親隨即致電村民再次邀請出席，惟村民都藉詞事情，推搪赴宴，最終婚宴準備的飯菜都浪費了。