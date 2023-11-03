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中國
2023-11-03 14:28:00

因果循環｜新人筵開100席　全村1000人無人到賀原因係咁

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新人筵開100席，全村1000人無人到賀原因係咁。(網上圖片)

新人筵開100席，全村1000人無人到賀原因係咁。(網上圖片)

俗語有話「你如何待人，人如何待你」，一切事出必有因。內地貴州1名男子結婚，回農村辦喜酒，更筵開100圍酒席供村民到賀。按照村裏習俗，新郎和母親沒有逐家逐戶發喜帖，而是通知較親近的鄰居，以「一傳十，十傳百」，詎料宴會當日，全村逾1,000名村民，竟然無一人到賀，令這場婚宴氣氛超級尷尬。

綜合報道，結婚當天佈置得喜氣洋洋，酒席數量之多擺滿了大片空地非常盛大，不過， 1,000多名村民竟然無1人赴宴，100張喜桌僅有部份親友到場，只有幾枱人坐席，場面相當冷清。新郎的母親早前邀請部分村民時，他們明明都表現客氣，還祝賀一對新人「新婚快樂」，母親隨即致電村民再次邀請出席，惟村民都藉詞事情，推搪赴宴，最終婚宴準備的飯菜都浪費了。

新郎母親：是我們不懂人情世故。(微博)

新郎母親：是我們不懂人情世故。(微博)

新郎母親：是我們不懂人情世故

母親當然無奈，不過事出有因，村民拒絕出席酒宴，原來與男子和母親過往處事方式有關，有人指出：「村裡的大小紅白喜事，他們家從不參與，他們家的婚禮，我們自然也不會參與」、「幾百蚊利是，家裡一周的伙食費，不去也無所謂」。據指，新郎的母親跟隨丈夫長年在外打工，未有參加村中任何紅事白事，當她得知原因後雖然傷心，但自嘆：「是我們不懂人情世故，不怪他們(村民)」。

網民：沒有關係拉，不來就不來。(微博)

網民：沒有關係拉，不來就不來。(微博)

網民：沒有關係拉 不來就不來

事件被放在網上引來大批網民熱議，有人認同村民，「禮尚往來，因果循環」、「沒有付出，哪裡來回報，中國有句俗話叫禮尚往來」、「人都是相互的，你不去別人家，別人也不來你家」。也有網民認為毋須太在意：「沒有關係拉，不來就不來，甚麼年代了啦！還請整村人來吃」。

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