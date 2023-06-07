國企高層拖小三出差被街拍　女主角私密性感照流出

北京一國企領導帶小三去四川成都出差，被街拍意外曝光婚外情。（圖／翻攝微博）

網傳影片中，一名衣著考究中年男子和一名身穿長裙、妝容精緻的長髮女子並肩行走，兩人十指纏繞牽手，舉止頗為親密。由於該女外型嬌媚、身材高挑玲瓏有緻，讓攝影師忍不住將鏡頭一路鎖定。

疑似涉事小三帳號也被肉搜，多張火辣私密照流出。（圖／翻攝微博）

攝影師揭執行董事出軌

攝影師日前將影片上傳網路後，卻意外揭露影片中男子身分，為大陸國企寰球工程項目管理（北京）有限公司的執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇，而一旁女子並非胡男妻子。

有網友透露，男主角、女主角（小三）以及未現身的原配系同一單位，目前該單位員工都在「吃瓜」（意即圍觀看戲），而疑似涉事小三的帳號也被扒了出來，細肩帶露雪乳酥胸、渾圓美臀大長腿，外加火辣養眼泳裝，從多張私密照中不難看出該女作風大膽，不吝大秀好身材。

該名街拍攝影師已將帳號設為私密帳號。（圖／翻攝微博）

據《極目新聞》報道，記者7日上午查詢發布該影片的街拍攝影師帳號發現，其發布了大量街拍視頻，但沒有該段視頻，當日中午，記者發現該帳號已經變成私密帳號，所有視頻的狀態都已不可見。另，寰球工程項目管理（北京）有限公司官方微信公眾號已將該負責人有關的推文全部刪除後，隨後火速註銷了帳號。

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