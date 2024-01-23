國企高幹出差中「美人計」 被逼交機密予外國間諜組織

內地國家安全部今天（23日）公布一宗「國企關鍵崗位人員」出差期間，中了境外間諜機關設下的「美人計」圈套，導致洩漏重要情報資料，造成國家重大損失的案例。

內地國家安全部今天（23日）公布一宗「國企關鍵崗位人員」出差期間，中了境外間諜機關設下的「美人計」圈套，導致洩漏重要情報資料，造成國家重大損失的案例。

案情顯示，該名化名李四的「某國企關鍵崗位人員」隨單位公務考察團赴某國考察期間，跟著導遊體會「夜生活」往當地色情娛樂場所，選了最頂級的美女後，闖進了「美人計」盤絲洞。

當李四正在房間翻雲覆雨時，數名穿制服的外國人闖進來拍照，直接亮明其某國間諜組織人員身份，並威脅把「艷照」發給其單位領導和同事，逼迫李四加入其所在的間諜組織，為他們提供情報，李四無奈之下只得同意，及後求盡快脫身，把辦公用的筆記型電腦交出，令近10年的涉密資料全都落入該間諜組織手中，造成了嚴重的洩密後果。