國企高幹出差中「美人計」 被逼交機密予外國間諜組織

內地國家安全部今天（23日）公布一宗「國企關鍵崗位人員」出差期間，中了境外間諜機關設下的「美人計」圈套，導致洩漏重要情報資料，造成國家重大損失的案例。
案情顯示，該名化名李四的「某國企關鍵崗位人員」隨單位公務考察團赴某國考察期間，跟著導遊體會「夜生活」往當地色情娛樂場所，選了最頂級的美女後，闖進了「美人計」盤絲洞。
當李四正在房間翻雲覆雨時，數名穿制服的外國人闖進來拍照，直接亮明其某國間諜組織人員身份，並威脅把「艷照」發給其單位領導和同事，逼迫李四加入其所在的間諜組織，為他們提供情報，李四無奈之下只得同意，及後求盡快脫身，把辦公用的筆記型電腦交出，令近10年的涉密資料全都落入該間諜組織手中，造成了嚴重的洩密後果。
被依法逮捕 面臨審判
李四回國後，對方以「艷照」和電腦涉密資料等為把柄，要挾他繼續提供所在單位的涉密資料。最後，李四徹底淪為任境外間諜情報機關隨意擺佈的傀儡，對中國國家安全造成了不可估量的危害。經國家安全機關縝密偵查，李四被依法逮捕面臨審判。
早有預謀「圍獵」行動
國家安全部指，這是一場早有預謀的「圍獵」行動。境外間諜情報機關早就盯上了李四，陪同導遊、香艷女郎都是境外間諜情報機關早已安排好的「獵人」，酒吧、色情娛樂場所也是境外間諜情報機關提前精挑細選的「獵場」。一切準備就是為了捕獲李四竊取中國國家秘密。