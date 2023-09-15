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2023-09-15 12:15:18

國務院公布「福建示範區」21項惠台措施　鼓勵台人領居住證置產

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平潭海峽公鐵兩用大橋是大陸對台遠景規劃重要通道。（圖／新華社）

記者陳怡伶／綜合報道

國務院12日公布支持「福建建設兩岸融合發展示範區」共21條新政，實施地區以金門馬祖為主，內容涉及交通、社會、經貿、產業等多項層面。繼6日公布的《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》，大陸再推出惠台政策，這個政策對兩岸關係的影響引發關注。

過了近3個月全文才公布

國務院6日在東莞台灣名品博覽會開幕前夕公布相關方案，以東莞對台交流合作基礎和粵港澳大灣區資源作為立足點，聚焦產業、市場、民生三大關鍵領域部署12項重點任務。實施創新驅動發展戰略、構建開放型經濟新體制、深化兩岸交流合作、共同弘揚中華文化等方面的作用。

這份由中共中央、國務院制定的《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱《意見》）6月時在廈門的海峽論壇大會上由全國政協主席王滬寧宣布。至今過了近3個月，全文才被官方公布，內容分為5大面向、共21條。

實施地區集中在金門馬祖

具體的實施地區集中在金門馬祖。包括支持廈門與金門融合發展，實施金門居民在廈門同享當地居民待遇，打造廈金「同城生活圈」，並加快推進與金門「通電、通氣、通橋」，金門與廈門共用新機場等。打造福州馬祖同城生活圈，推動兩地通水、通電、通氣、通橋，支持兩地建立對台融合協同機制等。

社會層面，鼓勵台灣人到福建就學、就業、司法服務、購房置業等。並提到取消台胞在閩暫住登記、鼓勵台胞申領台灣居民居住證、台胞在閩定居落戶。同時還將擴大台灣居民居住證身份核驗應用範圍，努力實現「台灣居民居住證與大陸居民身份證社會面應用同等便利」，將台胞納入大陸社會保障體系。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

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