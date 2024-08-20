國務院投資逾2000億建5座核能廠 核電發展步入「黃金時期」

19日，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，決定核准江蘇徐圩第一階段工程等5個核電項目。對此，有內媒指出，中國的核電建設正在加速。

據央視新聞報道，李強在19日會議上強調，安全是核電發展的生命線，要不斷提升核電安全技術水準和風險防範能力，加強全鏈條全領域安全監管，確保核電安全萬無一失，促進行業長期健康發展。 據內媒《第一財經》從中核集團、中國廣核和國家電投等三家核電企業獲悉，此次核准的5個核電項目，共涉及11台核電機組，數量創歷史新高。其中，中核集團有3台，中國廣核有6台，國家電投2台。值得關注的是，這11台核電機組總投資超過2000億人民幣。

國務院投資逾2000億建5座核能廠 核電發展步入「黃金時期」

另據中核集團官方19日消息，此次核准的中核集團江蘇徐圩核能供熱發電廠專案是全球首個將高溫氣冷器與壓水器耦合，創新採用「核反應器-汽輪發電機組-供熱系統」協同運作模式，以工業供熱為主、兼顧電力供應的核動力廠，建成後將為連雲港萬億級石化產業基地大規模供應高品質低碳工業蒸汽，對加速能源、化工等產業綠色低碳轉型具有引領示範作用。 種種跡象表明，中國的核電建設正在加速。近日，中央、國務院印發《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》提出：「加快西北風電光伏、西南水電、海上風電、沿海核電等清潔能源基地建設…到2030年，非化石能源消費比重提高到25%左右。」

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