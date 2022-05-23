國務院部署33項穩經濟措施 推動經濟重回正常軌道

新華社報道，國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議，進一步部署穩經濟一籃子措施，要求全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，努力推動經濟回歸正常軌道、確保運行在合理區間。

擬全年退稅減稅2.64萬億元

會議指，目前經濟下行壓力持續增加，許多市場主體十分困難，而發展是解決內地一切問題的基礎和關鍵。會議決定，實施六方面33項措施，包括全年退稅減稅2.64萬億元(人民幣，下同)、中小微企等延期還本付息、推進平台企業境內外上市、支持剛性和改善性住房需求、支持發行3,000億元鐵路建設債券、支持航空業發行2,000億元債券，以及新開工一批水利、交通、老舊社區改造、水電煤電等項目等。

會議要求各地各部門要加強緊迫感，「狠抓落實」；相關部門要對一籃子措施盡快逐項細化並公布實施。國務院將督查地方落實穩經濟舉措情況，地方政府要加緊出台符合地方實際的穩經濟政策。

六方面33項措施主要內容：

財政及相關政策方面：

- 著力穩市場主體、穩就業

- 在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1,400多億元，全年退減稅總共2.64萬億元

- 將中小微企、個體工商戶及5個特困行業的緩繳養老等3項社保費政策延長至年底，並擴大至其他特困行業，預計今年緩繳3,200億元

- 失業保險留工培訓補助擴大至所有困難參保企業

- 對吸納高校畢業生的中小微企業增加擴崗補助等支持

- 各地對小微企業、個體工商戶水電氣費、房租等增加支持

- 今年專項債8月底前基本使用到位，支持範圍擴大到新型基礎設施等

- 國家融資擔保基金再擔保合作業務新增1萬億元以上

金融政策方面：

- 今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍

- 對中小微企業和個體工商戶貸款、貨車車貸、暫時遇困個人房貸消費貸，支持銀行年內延期還本付息

- 汽車央企發放的900億元商用貨車貸款，要銀企聯動延期半年還本付息

- 將商業匯票承兌期限由1年縮短至6個月

- 推進平台企業合法合規境內外上市

穩產業鏈供應鏈方面：

- 改善復工達產政策，完善對「白名單」企業服務

- 保障貨運通暢，取消來自疫情低風險地區通行限制，一律取消不合理限高等規定和收費

- 客貨運司機等在異地核酸檢測，同等享受免費政策

- 增加1,500億元民航應急貸款，支持航空業發行2,000億元債券

- 有序增加國內國際客運航班，制定便利外企人員往來措施

促消費和有效投資方面：

- 放寬汽車限購，階段性減徵部分乘用車購置稅600億元

- 因城施策，支持剛性和改善性住房需求

- 改善審批，新開工一批水利特別是大型引水灌溉、交通、老舊社區改造、地下綜合管廊等項目，引導銀行提供規模性長期貸款

- 啟動新一輪農村公路建設改造

- 支持發行3,000億元鐵路建設債券

- 加大以工代賑力度

保能源安全方面：

- 落實地方煤炭產量責任，調整煤礦核增產能政策，加快辦理保供煤礦手續

- 再開工一批水電煤電等能源項目

保障基本民生方面：

- 做好失業保障、低保和困難群眾救助等工作

- 視情況及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制

