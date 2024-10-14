國台辦制裁台灣「黑熊學院」 負責人金主列台獨頑固分子

國台辦發言人陳斌華表示，黑熊學院公然從事「台獨」分裂活動，是不折不扣的「台獨」基地。（新華社資料圖片）

國務院台辦決定對「黑熊學院」、沈伯洋及曹興誠實施懲戒。

發言人陳斌華表示，經核查，「黑熊學院」在民進黨當局和外部干涉勢力扶持下，打著「講座」、「培訓」、「戶外演練」甚至「親子活動」等幌子，明目張膽培育「暴力台獨分子」，公然從事「台獨」分裂活動，是不折不扣的「台獨」基地。

沈伯洋作為「黑熊學院」負責人，有組織有計劃地從事「台獨」分裂活動，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，惡意向台灣民眾特別是青少年兜售「台獨」主張和「仇中」思想，廣泛散播台海暴力衝突種子。曹興誠為「黑熊學院」從事分裂國家犯罪活動提供巨額資金支持，賣力鼓吹「以武拒統」、「全民皆兵」，還投資策動拍攝「台獨」題材影視劇，以各種方式灌輸「反中謀獨」的精神毒素。