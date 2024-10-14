國台辦制裁台灣「黑熊學院」 負責人金主列台獨頑固分子

國務院台辦決定對「黑熊學院」、沈伯洋及曹興誠實施懲戒。
發言人陳斌華表示，經核查，「黑熊學院」在民進黨當局和外部干涉勢力扶持下，打著「講座」、「培訓」、「戶外演練」甚至「親子活動」等幌子，明目張膽培育「暴力台獨分子」，公然從事「台獨」分裂活動，是不折不扣的「台獨」基地。
沈伯洋作為「黑熊學院」負責人，有組織有計劃地從事「台獨」分裂活動，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，惡意向台灣民眾特別是青少年兜售「台獨」主張和「仇中」思想，廣泛散播台海暴力衝突種子。曹興誠為「黑熊學院」從事分裂國家犯罪活動提供巨額資金支持，賣力鼓吹「以武拒統」、「全民皆兵」，還投資策動拍攝「台獨」題材影視劇，以各種方式灌輸「反中謀獨」的精神毒素。
陳斌華表示，大陸方面決定將沈伯洋、曹興誠列入「台獨」頑固分子清單，對「黑熊學院」及沈伯洋、曹興誠實施制裁，禁止沈、曹及其家屬進入大陸和香港、澳門特區，限制「黑熊學院」及沈、曹的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，決不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將依據《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。
原文刊登於 香港電台