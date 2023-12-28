熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 黎淑賢去世 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 甘肅地震 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 肺炎支原體 YOHO WEST 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 御半山 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-12-28 21:23:21

國台辦否認五月天遭施壓 稱路透社報道是假消息(更新)

分享：
台灣天團「五月天」11月的上海演唱會被質疑假唱，目前遭大陸當局調查，結果尚未公布。

台灣天團「五月天」11月的上海演唱會被質疑假唱，目前遭大陸當局調查，結果尚未公布。

【21:10更新】國台辦發言人陳斌華今日(28日)晚上回應，路透社有關台灣樂隊五月天的報道，是徹頭徹尾的假消息。所謂大陸有關部門向五月天施壓，完全是子虛烏有。陳斌華指，報道引述台灣有關機構的文件，說明民進黨當局蓄意製造謠言，是陰險惡毒的政治操弄，希望廣大台灣同胞認清他們的圖謀，不要上當受騙。
 

台灣天團「五月天」11月的上海演唱會被質疑假唱，目前遭大陸當局調查，結果尚未公布。路透社(28日)今日引述台方消息報道，大陸的國家廣播電視總局近日向五月天施壓，要求他們就台灣問題表態，公開表明台灣是中國一部分，相信大陸是要在下月台灣大選前夕影響年輕選民的投票意向。五月天唱片公司「相信音樂」未有回應事件。

台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波。(五月天微博圖片) 台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波。(五月天微博圖片) 台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波。(五月天微博圖片) 台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波。(五月天微博圖片) 台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波。(五月天微博圖片) 台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波。(五月天微博圖片) 台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波。(五月天微博圖片) 五月天上海演唱會被指咪嘴假唱 經紀公司斥造謠 正配合官方調查

圖影響年輕人投票意向

路透社引述台灣安全部門的文件，指國家廣電總局要求五月天配合大陸的政治宣傳，公開支持台灣是中國一部分，兩名正在調查事件的台灣安全官員表示，大陸當局早前就五月天假唱爭議展開調查，是為了向他們施壓。五月天主唱阿信、唱片公司「相信音樂」都已否認假唱。

以假唱調查及罰款作威脅  「不合作有代價」

消息人士指，大陸當局要求五月天提供「政治服務」，但五月天尚未同意，當局隨即以假唱調查及罰款作威脅，「不合作就會有代價」。兩名台灣官員引述台灣收集的情報稱，今次舉動是由中宣部領導，相信大陸是要在下月台灣大選前夕，影響年輕選民的投票意向。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受