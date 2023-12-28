國台辦否認五月天遭施壓 稱路透社報道是假消息(更新)

【21:10更新】國台辦發言人陳斌華今日(28日)晚上回應，路透社有關台灣樂隊五月天的報道，是徹頭徹尾的假消息。所謂大陸有關部門向五月天施壓，完全是子虛烏有。陳斌華指，報道引述台灣有關機構的文件，說明民進黨當局蓄意製造謠言，是陰險惡毒的政治操弄，希望廣大台灣同胞認清他們的圖謀，不要上當受騙。



台灣天團「五月天」11月的上海演唱會被質疑假唱，目前遭大陸當局調查，結果尚未公布。路透社(28日)今日引述台方消息報道，大陸的國家廣播電視總局近日向五月天施壓，要求他們就台灣問題表態，公開表明台灣是中國一部分，相信大陸是要在下月台灣大選前夕影響年輕選民的投票意向。五月天唱片公司「相信音樂」未有回應事件。