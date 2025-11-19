國台辦朱鳳蓮警告日本若介入台海事務　中方必將迎頭痛擊

在北京，國台辦發言人朱鳳蓮表示，日本首相高市早苗公然拋出涉台挑釁言論，妄圖介入台海局勢，否定抗戰勝利成果，為軍國主義招魂，是對國際正義的踐踏，對戰後國際秩序的挑釁，對中日關係的嚴重破壞，不得不令國際社會強烈質疑和擔憂。

朱鳳蓮再次強調台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉，日方應立即停止干涉中國內政，停止挑釁越線，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

「台灣問題是中國人自己的事」

她表示，台灣問題是中國人自己的事，應該也只能由兩岸中國人自己來解決。日本膽敢介入台海事務，中方必將迎頭痛擊，徹底粉碎其侵略圖謀，希望廣大台灣同胞充分認清日本相關行徑的危險性、危害性，同大陸方面一道，堅決粉碎一切台獨分裂行徑和外來干涉，守護中華民族共同家園，維護中華民族根本利益和自身安全福祉。