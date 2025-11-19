國台辦朱鳳蓮警告日本若介入台海事務　中方必將迎頭痛擊

在北京，國台辦發言人朱鳳蓮表示，日本首相高市早苗公然拋出涉台挑釁言論，妄圖介入台海局勢，否定抗戰勝利成果，為軍國主義招魂，是對國際正義的踐踏，對戰後國際秩序的挑釁，對中日關係的嚴重破壞，不得不令國際社會強烈質疑和擔憂。
朱鳳蓮再次強調台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉，日方應立即停止干涉中國內政，停止挑釁越線，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。
「台灣問題是中國人自己的事」
她表示，台灣問題是中國人自己的事，應該也只能由兩岸中國人自己來解決。日本膽敢介入台海事務，中方必將迎頭痛擊，徹底粉碎其侵略圖謀，希望廣大台灣同胞充分認清日本相關行徑的危險性、危害性，同大陸方面一道，堅決粉碎一切台獨分裂行徑和外來干涉，守護中華民族共同家園，維護中華民族根本利益和自身安全福祉。
朱鳳蓮又指出，台海局勢緊張的根源，在於民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力謀獨挑釁，任何勾連外部勢力謀獨挑釁的行徑，都必將遭到迎頭痛擊。
國台辦朱鳳蓮：堅決反對賴清德以任何形式竄美活動
另外，國台辦回應有報道指民進黨當局尋求賴清德年底前過境美國，發言人朱鳳蓮表示，堅決反對賴清德以任何形式竄美活動，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，慎之又慎處理台灣問題，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，正告賴清德當局妄圖「倚美謀獨」枉費心機，註定失敗。
對於國台辦自3月底以來，推出名為『「台獨」打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄』。朱鳳蓮表示，自開通以來，有關舉報線索絡繹不絕，已收到上萬封舉報郵件，充分表明兩岸民眾希望嚴懲台獨打手幫兇的態度，反映兩岸民眾堅決反對台獨分裂，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業的共同心聲。
原文刊登於 香港電台