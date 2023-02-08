國台辦：台灣從來不是一個國家 永不可能成為一個國家

朱鳳蓮表示，台灣從來就不是一個國家，也永遠不可能成為一個國家。(互聯網)

台灣民進黨主席賴清德上月18日宣誓就職時表示，「台灣已經是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立的必要」，引起兩岸熱議。在北京，國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會上強調，「台灣從來就不是一個國家，也永遠不可能成為一個國家」。

朱鳳蓮重申，兩岸同屬一個中國，歷史經緯清晰、法理事實清楚，「搞台獨分裂違背歷史發展潮流，違逆全體中華兒女意志，嚴重損害兩岸同胞利益，無論使用甚麼樣的包裝、說辭，都不可能得逞」。

國台辦重申 認同九二共識方能恢復兩岸對話協商

另外，台灣的蔡英文總統日前出席大陸台商春節聯誼活動時表示，願在理性、平等及相互尊重下，與北京當局展開對話，一同尋求雙方都能接受、並能促進區域和平穩定的可行之道。

朱鳳蓮反問，「這番話，大家信嗎？」她表示，「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎，此基礎充分體現雙方相互尊重、平等協商，「無論是兩會(註：海基會、海協會)商談，還是過去國台辦與陸委會建立的聯繫溝通機制，都是具體生動的範例」，強調只要民進黨當局認同體現一個中國原則的九二共識，以實際行動停止謀獨挑釁及勾連外部勢力對抗大陸，兩岸對話協商就可以恢復。