國台辦：台當局抹黑詆毀一國兩制 不願見在港成功實踐

台灣的吳釗燮外長日前再次因應香港情勢，批評「一國兩制」實際與陸方宣傳背道而馳。在北京，國台辦發言人馬曉光今日回應稱，「這位先生一貫歪曲事實、顛倒黑白」，強調「事實上，在『一國兩制』方針下，香港形勢實現由亂及治、由治及興，繼續保持穩定發展的良好局面」，但「『一國兩制』在香港的實踐取得成功，是民進黨當局不願看到的」，所以出於其謀「獨」本性，就「不斷插手香港事務，抹黑、詆毀香港『一國兩制』實踐」。

國台辦：兩岸問題並非民主自由對抗專制統治的問題

馬曉光又強調，兩岸問題不是所謂制度之爭，亦不是所謂「民主自由」對抗「專制統治」的問題，「而是統一和反分裂的問題」。

吳釗燮稱台灣要體諒美國 不添麻煩 國台辦：連小妾都不如

另外，吳釗燮近日談到美台關係時，指重要原則是要體諒美國，「美國忙的時候台灣不要添麻煩，也不要給好友太多意外」。馬曉光引用兩句唐詩「妝罷低聲問夫婿，畫眉深淺入時無」，嘲諷吳釗燮「不打自招」，將民進黨當局在外部勢力面前「卑躬屈膝、仰人鼻息、搖尾乞憐的奴才嘴臉」展現得淋漓盡致，「連小妾都不如」。