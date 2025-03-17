國安部公開4名台獨網軍身份信息　警告台獨分裂是不歸路

正告「台獨」網軍頭目分子，「台獨」分裂活動是一條不歸路。（網頁截圖）

國安部說，台灣資通電軍自2017年6月成立以來，就充當「台獨」分裂勢力的爪牙，無所不用其極地對大陸開展網絡攻擊滲透活動，已鎖定多名參與策劃、指揮及實施人員的身份信息。今次公開的4名男子身份信息，包括他們的姓名、出生日期、台灣身份證號碼以及擔任的職位，其中兩人是資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心負責人及戰隊隊長。

國家安全部公開4名台獨網軍的身份信息，正告「台獨」網軍頭目分子，「台獨」分裂活動是一條不歸路，國家安全機關堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，將對「台獨」分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

國安部說，台灣資通電軍專門組建網絡戰聯隊，並僱用黑客、網安公司作為外協力量，執行民進黨當局下達的網絡作戰指令，開展竊密、破壞、反宣活動。他們慣用的手段包括：滲透大陸水、電、氣、熱、通信、聯網攝像頭等關鍵信息基礎設施；向大陸黨政軍企重點單位發送釣魚和反宣電子郵件；潛伏在主流社交媒體平台，豢養大量機器人帳號，伺機散布虛假消息、操縱輿情走向。自2023年起，又以「匿名者64」組織等名義，在網絡社交媒體平台散布虛假消息，竭力為民進黨當局謀「獨」行徑張目。

「台獨」網軍盲目擴張內部混亂不堪

「台獨」網軍在盲目擴張的背後，卻是內部混亂不堪，醜聞屢見不鮮。高層貪功，將下屬「功績」據為己有，遇事讓「小兵」背鍋，甚至將「有功者」移交法辦。基層亂象叢生，不僅借執行任務之機中飽私囊，虛報經費，甚至通過誇大、嫁接、偽造網絡攻擊活動「成果」，邀功騙取績效獎勵。

國家安全機關已查獲資通電軍使用的數十個網攻平台，發現針對大陸重要領域實施攻擊竊密的新動向，並全部核查處置，斬斷竊密「黑手」。