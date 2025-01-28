國安部：新春親朋聚會勿忘保密 防「有心人」刺探敏感信息

國家安全部發文表示，於春節走親訪友、歡聚一堂分享喜悅同時，切莫放鬆安全保密之弦。參加同學、親友聚會時，應提高保密意識，不向無關人員透露工作秘密、內部敏感信息甚至國家秘密，謹防別有用心之人打著「交流近況」、「加深感情」旗號，刺探竊取國家秘密。

內地國家安全部微信公眾號今天（1月28日）發布春節提示，提醒民眾於春節期間，「一些危害國家安全的陷阱也悄然潛入我們身邊」，親朋聚會勿忘保密，在參加同學親友聚會時提防別有用心之人企圖刺探竊取內部敏感信息甚至國家秘密。

謹防被境外間諜情報機關人員滲透

國家安全部亦提醒假期遊覽，欣賞國家壯美河山的同時，切莫放鬆反間防諜意識。拍照留念時，切勿拍攝軍事禁區、科研機構等涉密場所；野餐露營時，避免靠近軍事涉密場所，遠離通信基站、電力樞紐等關鍵設施；出國（境）旅遊時，提高安全防範意識，警惕無端打聽個人隱私、索要敏感信息的可疑人員，謹防被境外間諜情報機關人員滲透、勾連。

不隨意點擊來源不明鏈接

另外，通過網絡傳遞新春祝福的同時，切莫放鬆對網絡信息的甄別。不隨意點擊掃描來源不明的鏈接或二維碼，以防病毒植入，竊取個人信息；不下載來歷不明的軟件，謹防木馬滲透，遠程獲取手機信息；不輕易傳播轉發未經驗證的信息，防範網絡詐騙與惡意謠言；警惕境外間諜情報機關，通過網絡勾連、潛藏滲透等方式，伺機開展網絡竊密，堅決築牢網絡安全鋼鐵屏障。

