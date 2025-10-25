國安部：電子零售藏洩密風險　自動販賣機採集生物資訊

官方《央視新聞》報道，國家安全部的最新提示，隨數字化浪潮的推進，自動販賣機等電子零售新業態日益普及。隨處可見的自動販賣機，可通過掃碼、刷臉等方式購買商品，即買即取、操作方便。但這類販賣機通常配備有生物識別、錄音錄影、人臉識別、紅外成像等技術，能夠採集周邊往來人員面部特徵和使用者的虹膜紋路等生物識別資訊。

國家安全部門24日發布安全提示指出，隨數字化浪潮席捲全球，電子零售新業態蓬勃發展，在享受消費便利同時，也應提高安全防範意識，提防「數據刺客」暗中竊密的多重手段。

標注出一些敏感區域

個別設備開啟刷臉功能獲取人臉資料後，還會進一步要求用戶提供手機號、性別、出生年月等個人隱私資訊，若其後台連接的資訊系統存在安全性漏洞，可能被攻擊者入侵，進而引發資料洩露風險。

此外，通過App、小程式等管道，由手機下單將物品配送到指定位置的服務正逐漸流行。然而，部分線上商店在提供配送服務時，為獲取買家的精確配送位置，可能會在配送地圖上自動標注出一些敏感區域和點位元，並根據消費頻次、商品偏好、社交圖譜等資訊進行關聯分析，形成該地區或點位元的使用者畫像。