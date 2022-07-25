國家太空實驗室組成部分 問天征空

中國航天歷史再創新一頁。作為國家太空實驗室組成部分、中國首個科學實驗艙的問天實驗艙，昨日下午在海南文昌航天發射場成功升空，並進入預定軌道，將是首次有太空人於天和核心艙在站時，迎接航天器。

中國航天歷史再創新一頁。作為國家太空實驗室組成部分、中國首個科學實驗艙的問天實驗艙，昨日下午在海南文昌航天發射場成功升空，並進入預定軌道，將是首次有太空人於天和核心艙在站時，迎接航天器。

問天實驗艙由長征五號B遙三運載火箭運送，下午2時22分準時點火，以「零窗口發射技術」升空離開發射場。火箭把重約23噸的問天實驗艙帶上太空後，將進行全球首次航天器平面轉向，轉動90度與逾40噸的核心艙交會對接。

問天實驗艙發射任務01指揮員廖國瑞表示，今次是發射場執行太空站建造任務以來，第一次進行「零窗口」發射，因為問天實驗艙要與天和核心艙交會對接，發射精確度要求更嚴謹，需要在火箭發射時間與預定點火時間，偏差不能超過1秒的「零窗口」發射，因此火箭和發射場系統的可靠性要求較高。