國家安全部：涉收CIA「間諜費」出賣解放軍機密　軍工集團成員遭起訴

記者陳怡伶／綜合報道

據國家安全部消息，國安機關近期破獲一起間諜案。內地軍工集團成員謝某因涉嫌提供大量軍事機密，並收取美國中央情報局（CIA）給予的「間諜費」，遭到檢察機關起訴。

承諾為全家辦理赴美移民

國家安全部指，犯罪嫌疑人曾某，1971年7月生，是內地某軍工集團的成員，身份敏感，為重要涉密人員。曾某過去被所屬單位派遣至意大利留學期間，美國駐意大利使館官員塞斯主動與其結識。隨後通過聚餐、郊遊、觀賞歌劇等交流活動，2人的關係變得更加密切。

國家安全部稱，曾某在心理上逐漸對塞斯產生依賴，塞斯藉機向其灌輸西方的價值觀，在對方的「吹噓和拉攏」下，曾某的政治立場逐漸動搖。且隨雙方深入交往，塞斯向曾某表明自己是CIA人員的身份，承諾給予巨額報酬並為曾某全家辦理赴美移民，要求曾某提供中國軍方機密資訊。