國家安全部：涉收CIA「間諜費」出賣解放軍機密　軍工集團成員遭起訴

記者陳怡伶／綜合報道
據國家安全部消息，國安機關近期破獲一起間諜案。內地軍工集團成員謝某因涉嫌提供大量軍事機密，並收取美國中央情報局（CIA）給予的「間諜費」，遭到檢察機關起訴。
承諾為全家辦理赴美移民
國家安全部指，犯罪嫌疑人曾某，1971年7月生，是內地某軍工集團的成員，身份敏感，為重要涉密人員。曾某過去被所屬單位派遣至意大利留學期間，美國駐意大利使館官員塞斯主動與其結識。隨後通過聚餐、郊遊、觀賞歌劇等交流活動，2人的關係變得更加密切。
國家安全部稱，曾某在心理上逐漸對塞斯產生依賴，塞斯藉機向其灌輸西方的價值觀，在對方的「吹噓和拉攏」下，曾某的政治立場逐漸動搖。且隨雙方深入交往，塞斯向曾某表明自己是CIA人員的身份，承諾給予巨額報酬並為曾某全家辦理赴美移民，要求曾某提供中國軍方機密資訊。
在華間諜網10多年前曾遭重創
隨後曾某便簽署了參諜協議，接受美方考核和培訓。曾某在結束意大利留學返回中國後，仍繼續與CIA人員多次秘密接觸，提供大量機密情報，收取間諜費。經過國安機關偵查，查獲曾某從事間諜活動的證據。目前，國安機關已將全案移送檢察機關審查起訴。國家安全部稱，任何危害國家安全的違法犯罪行為，都將受到法律嚴懲。
CIA局長伯恩斯（William Burns）7月在一場安全會議上首度證實，CIA在中國部署的間諜網10多年前曾遭重創，當時因幹員背叛與秘密通訊系統疑似被滲透，多達30名幹員遭到北京當局逮捕，其中1人甚至被當眾處決，使得美國在中國的情報網遭遇毀滅性損失。
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