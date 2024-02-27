國家發改委郭蘭峰︰雄安新區進入承接北京非首都功能 未來之城大有可期

國家發改委黨組成員郭蘭峰表示，京津冀協同發展十年來，各項工作取得顯著成就，包括推動高校、醫院、央企總部在雄安新區落地建設，亦推出戶籍、投資，以及疏解到雄安的職工或企業的工資收入政策等，發揮雄安新區作為北京非首都功能疏解集中承載地的功能。 郭蘭峰說，北京存在大城市病問題，包括人口過度膨脹、交通擁堵、環境壓力較大等，要解決有關問題，需要通過經濟協同發展，令部分人口跳出北京，同時帶動天津與河北的發展。
他提到，北京城市規劃曾於2004年提出，人口至2020年時控制在1800萬，2009年已突破有關數量，但近幾年市人口基本固定在2100多萬人，已得到有效控制；交通和細懸浮微粒PM2.5的情況均改善。
郭蘭峰相信北京大城市病問題將緩解
郭蘭峰強調，北京城市副中心建設實施以來，中央區域辦會同有關方面堅持控制增量、疏解存量，嚴格審批在北京落戶的一般性製造業，同時不搞一刀切，對符合首都功能定位的改善性民生項目予以保證。另一方面，推動一批區域性批發市場、一般製造業等向境外有條件地區轉移。 他說雄安新區進入大規模建設和承接北京非首都功能疏解並重的階段，正不斷從藍圖變成實景，相信經過一段時間努力，北京大城市病問題將進一步緩解，雄安新區未來之城大有可期。
原文刊登於 香港電台