國家發改委郭蘭峰︰雄安新區進入承接北京非首都功能 未來之城大有可期

國家發改委黨組成員郭蘭峰表示，京津冀協同發展十年來，各項工作取得顯著成就，包括推動高校、醫院、央企總部在雄安新區落地建設，亦推出戶籍、投資，以及疏解到雄安的職工或企業的工資收入政策等，發揮雄安新區作為北京非首都功能疏解集中承載地的功能。 郭蘭峰說，北京存在大城市病問題，包括人口過度膨脹、交通擁堵、環境壓力較大等，要解決有關問題，需要通過經濟協同發展，令部分人口跳出北京，同時帶動天津與河北的發展。

他提到，北京城市規劃曾於2004年提出，人口至2020年時控制在1800萬，2009年已突破有關數量，但近幾年市人口基本固定在2100多萬人，已得到有效控制；交通和細懸浮微粒PM2.5的情況均改善。